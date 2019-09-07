Деякі люди не хотіли, щоб це відбулось, – Зеленський про обмін полоненими

В Україну повернулися бранці Кремля, яких незаконно утримувала Росія. Президент Володимир Зеленський зустрів їх в аеропорту "Бориспіль".

За словами Зеленського, були ті, хто не хотів, щоб обмін полонених між Україною та Росією відбувся.

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Глава держави наголосив, що сьогодні – радісний день, а прізвища цих людей українці дізнаються пізніше.

Ми дотримувалися всіх наших домовленостей, все було в секреті. Тому що ми знали, що не всі хочуть повернення,

– зазначив Зеленський.

Хто прибув в Україну:

За даними Офісу Президента, обмін відбувся у форматі "35 на 35".

Олег Сенцов

Роман Сущенко

Євген Панов

Олександр Кольченко

Станіслав Клих

Микола Карпюк

Павло Гриб

Олексій Сізоновіч

Володимир Балух

Артур Панов

Едем Бекіров

Полонені моряки:

Юрій Будзило

В'ячеслав Зінченко

Андрій Оприско

Сергій Цибізов

Андрій Артеменко

Володимир Терещенко

Євген Семідоцький

Віктор Беспальченко

Андрій Шевченко

Володимир Варімез

Михайло Власюк

Богдан Головаш

Сергій Чуліба

Олег Мельничук

Богдан Небилиця

Владислаа Костишин

Сергій Попов

Юрій Без'язичний

Роман Мокряк

Андрій Ейдер

Андрій Драч

Володимир Лісовий

Денис Гриценко

Василь Сорока



Які бранці Кремля повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу



Список українських моряків, які повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу

Як полонені повернулися в Україну?Вранці 7 вересня з СІЗО "Лефортово" виїхали три автобуси, в яких були військовополонені моряки та інші незаконно ув'янені в Росії українці. Їх до аеропорту "Внуково" супроводжував довгий поліцейський кортеж.



Близько 13 години літак з державною символікою України вилетів з "Внуково" і близько 14 приземлився в "Борисполі". На його борту перебувають 35 полонених українців, які повернулися на батьківщину.



Усіх їх обміняли на ув'язнених в Україні росіян та проросійсько налаштованих осіб. Серед них – керівник "РИА Новости Україна" Кирил Вишинський та фігурант справи МН17 Володимир Цемах.