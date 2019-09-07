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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Деякі люди не хотіли, щоб це відбулось, – Зеленський про обмін полоненими

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      Зеленський зустрічає бранців Кремля
      Зеленський зустрічає бранців Кремля / 24 канал

      В Україну повернулися бранці Кремля, яких незаконно утримувала Росія. Президент Володимир Зеленський зустрів їх в аеропорту "Бориспіль".

      За словами Зеленського, були ті, хто не хотів, щоб обмін полонених між Україною та Росією відбувся.

      Читайте також: Полонені моряки і в'язні Кремля повернулися в Україну: онлайн-трансляція

      Глава держави наголосив, що сьогодні – радісний день, а прізвища цих людей українці дізнаються пізніше.

      Ми дотримувалися всіх наших домовленостей, все було в секреті. Тому що ми знали, що не всі хочуть повернення,
      – зазначив Зеленський.

      Хто прибув в Україну:

      За даними Офісу Президента, обмін відбувся у форматі "35 на 35".

      • Олег Сенцов
      • Роман Сущенко
      • Євген Панов
      • Олександр Кольченко
      • Станіслав Клих
      • Микола Карпюк
      • Павло Гриб
      • Олексій Сізоновіч
      • Володимир Балух
      • Артур Панов
      • Едем Бекіров

      Полонені моряки:

      • Юрій Будзило
      • В'ячеслав Зінченко
      • Андрій Оприско
      • Сергій Цибізов
      • Андрій Артеменко
      • Володимир Терещенко
      • Євген Семідоцький
      • Віктор Беспальченко
      • Андрій Шевченко
      • Володимир Варімез
      • Михайло Власюк
      • Богдан Головаш
      • Сергій Чуліба
      • Олег Мельничук
      • Богдан Небилиця
      • Владислаа Костишин
      • Сергій Попов
      • Юрій Без'язичний
      • Роман Мокряк
      • Андрій Ейдер
      • Андрій Драч
      • Володимир Лісовий
      • Денис Гриценко
      • Василь Сорока

      Хто повернувся в Україну
      Які бранці Кремля повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу

      Моряки повернулися в Україну
      Список українських моряків, які повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу 

      Як полонені повернулися в Україну?Вранці 7 вересня з СІЗО "Лефортово" виїхали три автобуси, в яких були військовополонені моряки та інші незаконно ув'янені в Росії українці. Їх до аеропорту "Внуково" супроводжував довгий поліцейський кортеж.

      Близько 13 години літак з державною символікою України вилетів з "Внуково" і близько 14 приземлився в "Борисполі". На його борту перебувають 35 полонених українців, які повернулися на батьківщину.

      Усіх їх обміняли на ув'язнених в Україні росіян та проросійсько налаштованих осіб. Серед них – керівник "РИА Новости Україна" Кирил Вишинський та фігурант справи МН17 Володимир Цемах.

      blog_ava
      Обмін полоненими: хто повернеться в Україну та Росію – списки
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      Теги: Українці в полоні РФ Обмін полоненими Новини України Українські моряки в полоні Україна – Росія Володимир Зеленський
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