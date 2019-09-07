Деякі люди не хотіли, щоб це відбулось, – Зеленський про обмін полоненими
В Україну повернулися бранці Кремля, яких незаконно утримувала Росія. Президент Володимир Зеленський зустрів їх в аеропорту "Бориспіль".
За словами Зеленського, були ті, хто не хотів, щоб обмін полонених між Україною та Росією відбувся.
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Глава держави наголосив, що сьогодні – радісний день, а прізвища цих людей українці дізнаються пізніше.
Ми дотримувалися всіх наших домовленостей, все було в секреті. Тому що ми знали, що не всі хочуть повернення,
– зазначив Зеленський.
Хто прибув в Україну:
За даними Офісу Президента, обмін відбувся у форматі "35 на 35".
- Олег Сенцов
- Роман Сущенко
- Євген Панов
- Олександр Кольченко
- Станіслав Клих
- Микола Карпюк
- Павло Гриб
- Олексій Сізоновіч
- Володимир Балух
- Артур Панов
- Едем Бекіров
Полонені моряки:
- Юрій Будзило
- В'ячеслав Зінченко
- Андрій Оприско
- Сергій Цибізов
- Андрій Артеменко
- Володимир Терещенко
- Євген Семідоцький
- Віктор Беспальченко
- Андрій Шевченко
- Володимир Варімез
- Михайло Власюк
- Богдан Головаш
- Сергій Чуліба
- Олег Мельничук
- Богдан Небилиця
- Владислаа Костишин
- Сергій Попов
- Юрій Без'язичний
- Роман Мокряк
- Андрій Ейдер
- Андрій Драч
- Володимир Лісовий
- Денис Гриценко
- Василь Сорока
Які бранці Кремля повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу
Список українських моряків, які повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу
Як полонені повернулися в Україну?Вранці 7 вересня з СІЗО "Лефортово" виїхали три автобуси, в яких були військовополонені моряки та інші незаконно ув'янені в Росії українці. Їх до аеропорту "Внуково" супроводжував довгий поліцейський кортеж.
Близько 13 години літак з державною символікою України вилетів з "Внуково" і близько 14 приземлився в "Борисполі". На його борту перебувають 35 полонених українців, які повернулися на батьківщину.
Усіх їх обміняли на ув'язнених в Україні росіян та проросійсько налаштованих осіб. Серед них – керівник "РИА Новости Україна" Кирил Вишинський та фігурант справи МН17 Володимир Цемах.