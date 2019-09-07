Некоторые люди не хотели, чтобы это произошло, – Зеленский об обмене пленными

В Украину вернулись пленники Кремля, которых незаконно удерживала Россия. Президент Владимир Зеленский встретил их в аэропорту "Борисполь".

По словам Зеленского, были люди, которые не хотели, чтобы обмен пленных между Украиной и Россией состоялся.

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Глава государства подчеркнул, что сегодня – радостный день, а фамилии этих людей украинцы узнают позже.

Мы придерживались всех наших договоренностей, все было в секрете. Потому что мы знали, что не все хотят возвращения,

– отметил Зеленский.

Кто прибыл в Украину:

По данным Офиса Президента, обмен состоялся в формате "35 на 35".

Олег Сенцов

Роман Сущенко

Евгений Панов

Александр Кольченко

Станислав Клих

Николай Карпюк

Павел Гриб

Алексей Сизонович

Владимир Балух

Артур Панов

Эдем Бекиров

Пленные моряки:

Юрий Будзило

Вячеслав Зинченко

Андрей Опрыско

Сергей Цибизов

Андрей Артеменко

Владимир Терещенко

Евгений Семидоцкий

Виктор Беспальченко

Андрей Шевченко

Владимир Варимез

Михаил Власюк

Богдан Головаш

Сергей Чулиба

Олег Мельничук

Богдан Небылица

Владислаа Костышин

Сергей Попов

Юрий Безъязычный

Роман Мокряк

Андрей Эйдер

Андрей Драч

Владимир Лесной

Денис Гриценко

Василий Сорока



Какие пленники Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала



Список украинских моряков, вернувшихся в Украину / инфографика 24 канала

Как пленные вернулись в Украину?Утром 7 сентября с СИЗО "Лефортово" выехали три автобуса, в которых были военнопленные моряки и другие незаконно удерживаемые в России украинцы. Их в аэропорт "Внуково" сопровождал длинный полицейский кортеж.



Около 13 часов самолет с государственной символикой Украины вылетел из "Внуково" и около 14 приземлился в "Борисполе". На его борту находятся 35 пленных украинцев, вернувшихся на родину.



Всех их обменяли на заключенных в Украине русских и пророссийски настроенных лиц. Среди них – руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и фигурант дела МН17 Владимир Цемах.