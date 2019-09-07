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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Некоторые люди не хотели, чтобы это произошло, – Зеленский об обмене пленными

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      Зеленский в аэропорту "Борисполь"
      Зеленский в аэропорту "Борисполь" / 24 канал

      В Украину вернулись пленники Кремля, которых незаконно удерживала Россия. Президент Владимир Зеленский встретил их в аэропорту "Борисполь".

      По словам Зеленского, были люди, которые не хотели, чтобы обмен пленных между Украиной и Россией состоялся.

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      Глава государства подчеркнул, что сегодня – радостный день, а фамилии этих людей украинцы узнают позже.

      Мы придерживались всех наших договоренностей, все было в секрете. Потому что мы знали, что не все хотят возвращения,
      – отметил Зеленский.

      Кто прибыл в Украину:

      По данным Офиса Президента, обмен состоялся в формате "35 на 35".

      • Олег Сенцов
      • Роман Сущенко
      • Евгений Панов
      • Александр Кольченко
      • Станислав Клих
      • Николай Карпюк
      • Павел Гриб
      • Алексей Сизонович
      • Владимир Балух
      • Артур Панов
      • Эдем Бекиров

      Пленные моряки:

      • Юрий Будзило
      • Вячеслав Зинченко
      • Андрей Опрыско
      • Сергей Цибизов
      • Андрей Артеменко
      • Владимир Терещенко
      • Евгений Семидоцкий
      • Виктор Беспальченко
      • Андрей Шевченко
      • Владимир Варимез
      • Михаил Власюк
      • Богдан Головаш
      • Сергей Чулиба
      • Олег Мельничук
      • Богдан Небылица
      • Владислаа Костышин
      • Сергей Попов
      • Юрий Безъязычный
      • Роман Мокряк
      • Андрей Эйдер
      • Андрей Драч
      • Владимир Лесной
      • Денис Гриценко
      • Василий Сорока

      Хто повернувся в Україну
      Какие пленники Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала

      Моряки повернулися в Україну
      Список украинских моряков, вернувшихся в Украину / инфографика 24 канала

      Как пленные вернулись в Украину?Утром 7 сентября с СИЗО "Лефортово" выехали три автобуса, в которых были военнопленные моряки и другие незаконно удерживаемые в России украинцы. Их в аэропорт "Внуково" сопровождал длинный полицейский кортеж.

      Около 13 часов самолет с государственной символикой Украины вылетел из "Внуково" и около 14 приземлился в "Борисполе". На его борту находятся 35 пленных украинцев, вернувшихся на родину.

      Всех их обменяли на заключенных в Украине русских и пророссийски настроенных лиц. Среди них – руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и фигурант дела МН17 Владимир Цемах.

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      Обмен пленными: российский самолет вылетел из "Борисполя" – видео
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      Теги: Обмен пленными Украинцы в плену РФ Новости Украины Украинские моряки в плену Украина – Россия Владимир Зеленский
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