Некоторые люди не хотели, чтобы это произошло, – Зеленский об обмене пленными
В Украину вернулись пленники Кремля, которых незаконно удерживала Россия. Президент Владимир Зеленский встретил их в аэропорту "Борисполь".
По словам Зеленского, были люди, которые не хотели, чтобы обмен пленных между Украиной и Россией состоялся.
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Глава государства подчеркнул, что сегодня – радостный день, а фамилии этих людей украинцы узнают позже.
Мы придерживались всех наших договоренностей, все было в секрете. Потому что мы знали, что не все хотят возвращения,
– отметил Зеленский.
Кто прибыл в Украину:
По данным Офиса Президента, обмен состоялся в формате "35 на 35".
- Олег Сенцов
- Роман Сущенко
- Евгений Панов
- Александр Кольченко
- Станислав Клих
- Николай Карпюк
- Павел Гриб
- Алексей Сизонович
- Владимир Балух
- Артур Панов
- Эдем Бекиров
Пленные моряки:
- Юрий Будзило
- Вячеслав Зинченко
- Андрей Опрыско
- Сергей Цибизов
- Андрей Артеменко
- Владимир Терещенко
- Евгений Семидоцкий
- Виктор Беспальченко
- Андрей Шевченко
- Владимир Варимез
- Михаил Власюк
- Богдан Головаш
- Сергей Чулиба
- Олег Мельничук
- Богдан Небылица
- Владислаа Костышин
- Сергей Попов
- Юрий Безъязычный
- Роман Мокряк
- Андрей Эйдер
- Андрей Драч
- Владимир Лесной
- Денис Гриценко
- Василий Сорока
Какие пленники Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала
Список украинских моряков, вернувшихся в Украину / инфографика 24 канала
Как пленные вернулись в Украину?Утром 7 сентября с СИЗО "Лефортово" выехали три автобуса, в которых были военнопленные моряки и другие незаконно удерживаемые в России украинцы. Их в аэропорт "Внуково" сопровождал длинный полицейский кортеж.
Около 13 часов самолет с государственной символикой Украины вылетел из "Внуково" и около 14 приземлился в "Борисполе". На его борту находятся 35 пленных украинцев, вернувшихся на родину.
Всех их обменяли на заключенных в Украине русских и пророссийски настроенных лиц. Среди них – руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и фигурант дела МН17 Владимир Цемах.