Зеленский: Вернем не только людей, но и территории
В Украину вернулись военнопленные моряки и пленники Кремля. В аэропорту "Борисполь" их встречал, в частности, президент Владимир Зеленский.
Президент поздравил украинцев с возвращением героев и заверил, что дальше – прекращение огня в полной мере и прекращение войны.
Обратите внимание! Некоторые люди не хотели, чтобы это произошло, – Зеленский об обмене пленными
Зеленский подчеркнул, что возвращение пленных – это лишь первый шаг, и он был очень сложный.
Будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных. Будем продолжать в минском процессе разведение войск двумя этапами: "Золотое – Петровское" на начало, а затем разводка по всей территории,
– добавил глава государства.
"Мы вернем не только людей, но и территории", – отметил он.
Как пленные вернулись в Украину?
Утром 7 сентября из СИЗО "Лефортово" выехали три автобуса, в которых были военнопленные моряки и другие незаконно осужденные в России украинцы. Их в аэропорт "Внуково" сопровождал длинный полицейский кортеж.
Около 13 часов самолет с государственной символикой Украины вылетел из "Внуково" и около 14 приземлился в "Борисполе". На его борту находились 35 пленных украинцев, вернувшихся на родину.
Всех их обменяли на заключенных в Украине россиян и пророссийски настроенных людей. Среди них – руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и фигурант дела МН17 Владимир Цемах
Кто прибыл в Украину:
По данным Офиса Президента, обмен состоялся в формате "35 на 35".
- Олег Сенцов
- Роман Сущенко
- Евгений Панов
- Александр Кольченко
- Станислав Клых
- Николай Карпюк
- Павел Гриб
- Алексей Сизонович
- Владимир Балух
- Артур Панов
- Эдем Бекиров
Пленные моряки:
- Юрий Будзило
- Вячеслав Зинченко
- Андрей Оприско
- Сергей Цибизов
- Андрей Артеменко
- Владимир Терещенко
- Евгений Семидоцкий
- Беспальченко Виктор
- Андрей Шевченко
- Владимир Варимез
- Михаил Власюк
- Богдан Головаш
- Сергей Чулиба
- Олег Мельничук
- Богдан Небылица
- Владислав Костышин
- Сергей Попов
- Юрий Безъязычный
- Роман Мокряк
- Андрей Эйдер
- Андрей Драч
- Владимир Лесной
- Денис Гриценко
- Василий Сорока
Какие пленники Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала
Список украинских моряков, вернувшихся в Украину / инфографика 24 канала