Зеленский: Вернем не только людей, но и территории

В Украину вернулись военнопленные моряки и пленники Кремля. В аэропорту "Борисполь" их встречал, в частности, президент Владимир Зеленский.

Президент поздравил украинцев с возвращением героев и заверил, что дальше – прекращение огня в полной мере и прекращение войны.

Обратите внимание! Некоторые люди не хотели, чтобы это произошло, – Зеленский об обмене пленными

Зеленский подчеркнул, что возвращение пленных – это лишь первый шаг, и он был очень сложный.

Будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных. Будем продолжать в минском процессе разведение войск двумя этапами: "Золотое – Петровское" на начало, а затем разводка по всей территории,

– добавил глава государства.

"Мы вернем не только людей, но и территории", – отметил он.

Как пленные вернулись в Украину?

Утром 7 сентября из СИЗО "Лефортово" выехали три автобуса, в которых были военнопленные моряки и другие незаконно осужденные в России украинцы. Их в аэропорт "Внуково" сопровождал длинный полицейский кортеж.



Около 13 часов самолет с государственной символикой Украины вылетел из "Внуково" и около 14 приземлился в "Борисполе". На его борту находились 35 пленных украинцев, вернувшихся на родину.



Всех их обменяли на заключенных в Украине россиян и пророссийски настроенных людей. Среди них – руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и фигурант дела МН17 Владимир Цемах

Кто прибыл в Украину:

По данным Офиса Президента, обмен состоялся в формате "35 на 35".

Олег Сенцов

Роман Сущенко

Евгений Панов

Александр Кольченко

Станислав Клых

Николай Карпюк

Павел Гриб

Алексей Сизонович

Владимир Балух

Артур Панов

Эдем Бекиров

Пленные моряки:

Юрий Будзило

Вячеслав Зинченко

Андрей Оприско

Сергей Цибизов

Андрей Артеменко

Владимир Терещенко

Евгений Семидоцкий

Беспальченко Виктор

Андрей Шевченко

Владимир Варимез

Михаил Власюк

Богдан Головаш

Сергей Чулиба

Олег Мельничук

Богдан Небылица

Владислав Костышин

Сергей Попов

Юрий Безъязычный

Роман Мокряк

Андрей Эйдер

Андрей Драч

Владимир Лесной

Денис Гриценко

Василий Сорока



Какие пленники Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала