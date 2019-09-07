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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Зеленский: Вернем не только людей, но и территории

      130 Читати новину українською
      Зеленский встречает пленников Кремля
      Зеленский встречает пленников Кремля / 24 канал (Ростислав Лабенский)

      В Украину вернулись военнопленные моряки и пленники Кремля. В аэропорту "Борисполь" их встречал, в частности, президент Владимир Зеленский.

      Президент поздравил украинцев с возвращением героев и заверил, что дальше – прекращение огня в полной мере и прекращение войны.

       Обратите внимание! Некоторые люди не хотели, чтобы это произошло, – Зеленский об обмене пленными

      Зеленский подчеркнул, что возвращение пленных – это лишь первый шаг, и он был очень сложный.

      Будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных. Будем продолжать в минском процессе разведение войск двумя этапами: "Золотое – Петровское" на начало, а затем разводка по всей территории,
      – добавил глава государства.

      "Мы вернем не только людей, но и территории", – отметил он.

      Как пленные вернулись в Украину?
      Утром 7 сентября из СИЗО "Лефортово" выехали три автобуса, в которых были военнопленные моряки и другие незаконно осужденные в России украинцы. Их в аэропорт "Внуково" сопровождал длинный полицейский кортеж.

      Около 13 часов самолет с государственной символикой Украины вылетел из "Внуково" и около 14 приземлился в "Борисполе". На его борту находились 35 пленных украинцев, вернувшихся на родину.

      Всех их обменяли на заключенных в Украине россиян и пророссийски настроенных людей. Среди них – руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и фигурант дела МН17 Владимир Цемах

      Кто прибыл в Украину:

      По данным Офиса Президента, обмен состоялся в формате "35 на 35".

      • Олег Сенцов
      • Роман Сущенко
      • Евгений Панов
      • Александр Кольченко
      • Станислав Клых
      • Николай Карпюк
      • Павел Гриб
      • Алексей Сизонович
      • Владимир Балух
      • Артур Панов
      • Эдем Бекиров

      Пленные моряки:

      • Юрий Будзило
      • Вячеслав Зинченко
      • Андрей Оприско
      • Сергей Цибизов
      • Андрей Артеменко
      • Владимир Терещенко
      • Евгений Семидоцкий
      • Беспальченко Виктор
      • Андрей Шевченко
      • Владимир Варимез
      • Михаил Власюк
      • Богдан Головаш
      • Сергей Чулиба
      • Олег Мельничук
      • Богдан Небылица
      • Владислав Костышин
      • Сергей Попов
      • Юрий Безъязычный
      • Роман Мокряк
      • Андрей Эйдер
      • Андрей Драч
      • Владимир Лесной
      • Денис Гриценко
      • Василий Сорока

      Хто повернувся в Україну з полону РФ
      Какие пленники Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала


      Список украинских моряков, вернувшихся в Украину / инфографика 24 канала
       

      blog_ava
      Обмен пленными: кто вернется в Украину и Россию – списки
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      Теги: Новости Украины Обмен пленными Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену Украина – Россия Новости политики
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