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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Звільнених українців привезли в "Феофанію", Клих у реанімації: деталі

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      Лікарня "Феофанія"
      Лікарня "Феофанія" / Фото з відкритих джерел

      11 українських моряків, яких звільнили з російського полону, разом з їхніми рідними привезли до військового госпіталю у Києві, а інших звільнених полонених до лікарні "Феофанія".

      Завезли їх туди одразу після зустрічі в аеропорту "Бориспіль".

      Читайте також: Обмін полоненими відбувся: що про це відомо

      Начальник медичної частини військового госпіталю Олександр Циц у коментарі журналістам "112-Україна" повідомив, що серед моряків, які повернулися з РФ, немає осіб у важкому стані.

      Також вже близько 17 години стало відомо, що  не всі бранці залишатимуться у лікарні – з родичами вже поїхав з закладу Микола Карпюк, також у лікарні не залишиться Олег Сенцов. До родичів відпросився і кримець Володимир Балух – він проведе час з рідними, які приїхали ще на фейковий обмін тиждень тому і завтра вже мають повертатись додому, а потім повернеться до медзакладу.

      Адвокат Олексій Барановський повідомив, що їх відпустили лікарі.

      А ось звільнений політв’язень Станіслав Клих перебуває в реанімації і навіть не був на офіційній зустрічі в "Борисполі".

      Читайте інтерв'ю з матір'ю бранця Росії Станіслава Клиха про п'ять років неволі та тортур

      Про його стан детальніше розповів інший звільнений заручник Микола Карп'юк.

      Те, що я переніс, це одна справа, а коли б ви побачили те, що відбувається зі Станіславом, коли в нього всі коліна, руки, лікті просто "зчесані"… Те, що він пережив, то порівняно з тим мене наіть, можна сказати, не піддавали тортурам,
      – розповів Микола Карпюк.

      Дивіться відеокоментар Карпюка:

      Що відомо про Станіслава Клиха?Це – український політв’язень, якого у Росії засудили до 20 років за, нібито, участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років.

      Клих заперечує обвинувачення та заперечує те, що коли-небудь взагалі був у Чечні.

      У 2017-му український політв’язень зазнав страшних тортур і примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують. У Клиха трапляються критичні стани здоров'я: проблеми з нирками, ногами і серцем. Лікарі у нього підозрювали рак, проте не знайшли. Клих неодноразово голодував у знак протесту проти ув'язнення Сенцова та інших бранців Кремля.

      Як полонені повернулися в Україну?

      Вранці 7 вересня з СІЗО "Лефортово" виїхали три автобуси, в яких були військовополонені моряки та інші незаконно ув'язнені в Росії українці. Їх до аеропорту "Внуково" супроводжував довгий поліцейський кортеж.

      Близько 13 години літак з державною символікою України вилетів з "Внуково" і близько 14 приземлився в "Борисполі". На його борту перебувають 35 полонених українців, які повернулися на батьківщину.

      Усіх їх обміняли на ув'язнених в Україні росіян та проросійсько налаштованих осіб. Серед них – керівник "РИА Новости Україна" Кирил Вишинський та фігурант справи МН17 Володимир Цемах.

      сенцов зеленський 
      Які бранці Кремля повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу

      моряки сенцов сущенко балух зеленський обмін
      Список українських моряків, які повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу

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      Обмін полоненими: російський літак вилетів із "Борисполя" – відео
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      Теги: Новини України Обмін полоненими Українці в полоні РФ Заручники
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