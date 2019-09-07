Звільнених українців привезли в "Феофанію", Клих у реанімації: деталі

11 українських моряків, яких звільнили з російського полону, разом з їхніми рідними привезли до військового госпіталю у Києві, а інших звільнених полонених до лікарні "Феофанія".

Завезли їх туди одразу після зустрічі в аеропорту "Бориспіль".

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Начальник медичної частини військового госпіталю Олександр Циц у коментарі журналістам "112-Україна" повідомив, що серед моряків, які повернулися з РФ, немає осіб у важкому стані.

Також вже близько 17 години стало відомо, що не всі бранці залишатимуться у лікарні – з родичами вже поїхав з закладу Микола Карпюк, також у лікарні не залишиться Олег Сенцов. До родичів відпросився і кримець Володимир Балух – він проведе час з рідними, які приїхали ще на фейковий обмін тиждень тому і завтра вже мають повертатись додому, а потім повернеться до медзакладу.

Звільнених моряків привезли до військового госпіталю pic.twitter.com/eVObIHlyoo — hromadske (@HromadskeUA) 7 вересня 2019 р.

Адвокат Олексій Барановський повідомив, що їх відпустили лікарі.

А ось звільнений політв’язень Станіслав Клих перебуває в реанімації і навіть не був на офіційній зустрічі в "Борисполі".

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Про його стан детальніше розповів інший звільнений заручник Микола Карп'юк.

Те, що я переніс, це одна справа, а коли б ви побачили те, що відбувається зі Станіславом, коли в нього всі коліна, руки, лікті просто "зчесані"… Те, що він пережив, то порівняно з тим мене наіть, можна сказати, не піддавали тортурам,

– розповів Микола Карпюк.

Дивіться відеокоментар Карпюка:

Що відомо про Станіслава Клиха?Це – український політв’язень, якого у Росії засудили до 20 років за, нібито, участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років.



Клих заперечує обвинувачення та заперечує те, що коли-небудь взагалі був у Чечні.



У 2017-му український політв’язень зазнав страшних тортур і примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують. У Клиха трапляються критичні стани здоров'я: проблеми з нирками, ногами і серцем. Лікарі у нього підозрювали рак, проте не знайшли. Клих неодноразово голодував у знак протесту проти ув'язнення Сенцова та інших бранців Кремля.

Як полонені повернулися в Україну?

Вранці 7 вересня з СІЗО "Лефортово" виїхали три автобуси, в яких були військовополонені моряки та інші незаконно ув'язнені в Росії українці. Їх до аеропорту "Внуково" супроводжував довгий поліцейський кортеж.



Близько 13 години літак з державною символікою України вилетів з "Внуково" і близько 14 приземлився в "Борисполі". На його борту перебувають 35 полонених українців, які повернулися на батьківщину.



Усіх їх обміняли на ув'язнених в Україні росіян та проросійсько налаштованих осіб. Серед них – керівник "РИА Новости Україна" Кирил Вишинський та фігурант справи МН17 Володимир Цемах.



Які бранці Кремля повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу