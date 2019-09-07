Освобожденных украинцев привезли в "Феофанию", Клих в реанимации: детали

11 украинских моряков, которых освободили из российского плена, вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве, а других освобожденных пленных в больницу "Феофания".

Завезли их туда сразу после встречи в аэропорту "Борисполь".

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Начальник медицинской части военного госпиталя Александр Циц в комментарии журналистам "112-Украина" сообщил, что среди моряков, вернувшихся из РФ, нет лиц в тяжелом состоянии.

Также уже около 17 часов стало известно, что не все пленники будут оставаться в больнице – с родственниками уже уехал из заведения Николай Карпюк, также в больнице не останется Олег Сенцов. К родственникам отпросился и крымчанин Владимир Балух – он проведет время с родными, которые приехали еще на фейковый обмен неделю назад и завтра уже должны возвращаться домой, а затем вернется в медучреждение.

Звільнених моряків привезли до військового госпіталю pic.twitter.com/eVObIHlyoo — hromadske (@HromadskeUA) 7 вересня 2019 р.

Адвокат Алексей Барановский сообщил, что их отпустили врачи.

А вот освобожденный политзаключенный Станислав Клих находится в реанимации и даже не был на официальной встрече в "Борисполе".

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О его состоянии подробно рассказал другой освобожденный заложник Николай Карпюк.

То, что я перенес, это одно дело, а если бы вы увидели то, что происходит со Станиславом, когда у него все колени, руки, локти просто "счесаны"... То, что он пережил, то по сравнению со мной даже, можно сказать, не подвергали пыткам,

– рассказал Николай Карпюк.

Смотрите видеокомментарий Карпюка:

Что известно о Станиславе Клыхе?

Это – украинский политзаключенный, которого в России приговорили к 20 годам за, якобы, участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов.



Клых отрицает обвинения и отрицает то, что когда-нибудь вообще был в Чечне.



В 2017-м украинский политзаключенный подвергся страшным пыткам и принудительному психиатрическому лечению по решению руководства российской тюрьмы, где его удерживают. У Клыха случаются критические состояния здоровья: проблемы с почками, ногами и сердцем. Врачи у него подозревали рак, однако не нашли. Клых неоднократно голодал в знак протеста против заключения Сенцова и других пленников Кремля.

Как пленные вернулись в Украину?

Утром 7 сентября из СИЗО "Лефортово" выехали три автобуса, в которых были военнопленные моряки и другие незаконно осужденные в России украинцы. Их в аэропорт "Внуково" сопровождал длинный полицейский кортеж.

Около 13 часов самолет с государственной символикой Украины вылетел из "Внуково" и около 14 приземлился в "Борисполе". На его борту находились 35 пленных украинцев, вернувшихся на родину.

Всех их обменяли на заключенных в Украине россиян и пророссийски настроенных лиц. Среди них – руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и фигурант дела МН17 Владимир Цемах.



Які бранці Кремля повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу