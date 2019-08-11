Пять лет неволи и пыток: откровенное интервью с матерью пленника России Станислава Клыха

Сегодня исполняется 5 лет с тех пор, как начался российский плен и жестокие пытки для украинского политзаключенного, журналиста и историка Станислава Клыха. Россия отправила его за решетку на 20 лет по абсолютно надуманным обвинениям – якобы, он участвовал в чеченской войне, хотя украинец вообще не был в Чечне.

Мать политзаключенного Тамара Клых в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала, как сын еще школьником впервые протестовал против России, какие последние новости поступили от него, в чем есть острая необходимость писать пленному украинцу письма и насколько вероятен обмен в ближайшее время.

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Мать Станислава Клыха Тамара Ивановна Клых

Какие последние новости от Станислава?

20 июня я разговаривала с ним по телефону. Ему было плохо: через слово говорил, что у него все болит. Мой сын был очень расстроен и якобы не хотел говорить. Сказал, что тюрьма это тюрьмой, – и все. Отец тоже сказал два слова, но что ему говорить? Крепись, – и все. До этого у него был консул. Также сказал, что Стас стал молчаливым, хотя обычно – разговорчивый.

В июле я заказала еще один разговор по телефону с сыном у российских тюремщиков, но они сообщили, что его этапировали. Не сказали куда, я была в неизвестности. 15 июля консул сказал, что он уже как три недели в Челябинской больнице! Это подтвердила и российская правозащитница Татьяна Щур.

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Известно, что Стаса вернули в тюрьму 27 июля, но мне 30-го сказали: в тюрьме его нет! Впоследствии стало известно, что его таки привезли в тюрьму. Но почему моего сына 250 километров везли три дня? Я не знаю. Позавчера у него должен был быть консул, но пока информации нет ... За 5 лет ареста Саша 6 раз лежал в больнице ...

Что с его здоровьем сейчас?

Не знаю. Отправили в больницу якобы с гипертоническим кризом. Потом сказали, что двустороннее воспаление легких ... А консул уже сказал, что острый бронхит! Но россияне точных диагнозов ни разу ему не ставили.



Станислав Клых в суде

Чем увлекался и занимался Станислав до российского плена?

Стас с детства, 3-летним, уже умел по картинках полностью читать. Знаете, евреи говорят, что у них хорошие дети, а украинцы любят называть своих такими-сякими плохими. Хотя я его больше хвалила, потому умным рос.

В восьмом классе Стас отказался от русского языка. В русскоязычной школе был вынужден говорить на русском, а дома в быту говорил на украинском. Игнорировал, когда звали есть на русском, а когда на украинском, – то приходил. Почему отказался от русского? Потому увлекался историей, много читал и много знал. В нашей семье моего отца раскулачили. Он был очень грамотный для того времени и очень любил внука.

Стас закончил исторический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко. Он голодал на граните вместе со Степаном Хмарой и Левком Лукьяненко. Тогда телефонов не было, так они мне письма писали, а потом я им есть носила.



Станислав Клых до плена

Стас получил два высших образования, впоследствии заочно в КНУ изучил право. Он работал на нескольких работах одновременно: брал лекции в училищах и академии, а параллельно был журналистом. Нередко был на телевидении, в частности на ТРК "Киев", его звали экспертом по истории и права.

Когда вы в последний раз видели сына?

Ездила к нему ежегодно с момента плена, в среднем 4 раза. С марта я собираюсь в поездку, но упала и сломала правую руку. Поэтому 2 месяца ходила в гипсе недееспособной. Сняли гипс только вчера.

Помогает ли государство с поездками в российскую тюрьму к сыну?

В прошлом году с поездкой помогло Министерство иностранных дел Украины и омбудсмен Людмила Денисова. Позапрошлый год я ездила за свой счет и с помощью неравнодушных.

Помогают простые люди. Понимаете, нам с отцом Станислава по 75 лет. Пять из них мы переносим плен сына. Оба болеем. Из клиники "Борис" врач-гинеколог Ирочка взялась за нас и возила к травматологу, на рентгены ... Всегда приезжает не с пустыми руками, привозит лекарства, мы очень благодарны ей, что не покидает.



Тамара Клых

Редактор черкасской газеты нам тоже помогает, направляет письма, газеты и наши с отцом фото Стасу. Как-то письма и газеты выслал и Сенцову, и Кольченко, и Клыху... Один Станислав получил и получает до сих пор. Из Кременчуга хорошие люди ему пишут и следят, приезжают к нам иногда. Больная церебральным параличом девочка все время следит за жизнью Станислава в тюрьме ... Мне сложно об этом говорить ...

Номер карти для финансовой помощи семье Станислава Клыха:



4149 4993 4152 2975 – Тамара Клых

Российская правозащитница Татьяна Щур по телефону сообщила 24 канала, что сейчас Станислав Клых находится в одиночной камере в тюрьме в Верхнеуральске. Надеется на обмен, и единственным утешением для него являются письма. Тамара Ивановна, мы с вами впервые познакомились, когда Стас попросил поблагодарить за написанное ему письмо, – и вы позвонили ... Доходят ли к нему письма сейчас, присылает ли он их вам?

Какое-то время Стас вообще не получал корреспонденцию, дальше ему приносили и уносили сразу. А он хотел и дважды перечитать ... Когда я уехала и начала жаловаться, то начали отдавать его письма. Он нам мало пишет, потому марки дорогие. Мы ему немного отправляем, чтобы при острой необходимости кому надо написал. Редко нам пишет, но раз в месяц мы разговариваем. Последнее письмо – полгода назад, с тех пор – ни одного.

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Станислав Клых

Письма надо писать по-русски и придерживаться цензуры. Отправлять по адресу: 457670, Челябинская обл., Г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1, ТЮРЬМА 1 ФГУ. Клыху Станиславу Романовичу, 1974 г.р.

Была ли возможность у предыдущей власти обменять Клыха?

Их хотели на чеченцев поменять. Но Ира Геращенко говорила, что у них " руки по локти в крови". А я ей говорила, что у моего сына тоже написано "особо опасный преступник" ... Точно так же россияне смотрят и не хотят менять! Говорят: "Пусть сидит 20 лет". Я считаю, что надо было россиян отправить туда, а украинцев вернуть домой. Сейчас же все чиновники говорят, что могли это сделать, но Порошенко торговал ними. Что он хотел выторговать?!

Вы общаетесь с семьями других украинских политзаключенных? По вашему мнению, есть вероятность обмена ближайшее время в связи со сменой власти в стране?

Я говорю с мамами политзаключенных. Они еще молодые, понимаете. Я самая старшая с мужем. Кто-то ожет и более сильный, у кого есть еще дети ... Может, у них больше утешения и заботы. У нас Станислав – один, все внимание к нему. Понимаете, все семьи ждут. Боятся, что еще 5 лет только будут обещать вернуть. Я надеюсь, что Зеленский что-то сделает ...



Станислав Клых уже 5 год за решеткой в России

На собрания семей политзаключенных из-за возраста редко хожу, они мне звонят и сообщают новости. Правозащитница Мария Томак сопровождает меня с 2015 года и помогает. Она вместе с другими недавно была на приеме у Зеленского, вроде как обнадеживающие остались ... Я и сама написала президенту письмо. Он говорит, что хочет их освободить. Как оно будет, не могу сказать. Понимаете, нам нельзя отчаиваться!

Все мамы пленников Кремля кричат и надеются, что хоть при новой власти наши вернутся на Родину. 5 лет мы говорили с Европой, а какой смысл от этого?

Родители политзаключенного надеются на новую власть: верят, что сына таки обменяют

Что известно о Станиславе Клыхе?

Это – украинский политзаключенный, которого в России приговорили к 20 годам за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов.



Клих отрицает обвинения и отрицает, что когда-либо вообще был в Чечне.



В 2017 году украинский политзаключенный подвергся страшным пыткам и принудительному психиатрическому лечению по решению руководства российской тюрьме, где он содержится. У Клыха случаются критические состояния здоровья: проблемы с почками, ногами и сердцем. Врачи у него подозревали рак, однако не нашли. Клых неоднократно голодал в знак протеста против осуждения Сенцова и других пленников Кремля.