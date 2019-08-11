П'ять років неволі та тортур: відверте інтерв'ю з матір'ю бранця Росії Станіслава Клиха

Сьогодні минає 5 років відтоді, як розпочався російський полон та жорстокі тортури для українського політв'язня, журналіста та історика Станіслава Клиха. Росія запроторила його за ґрати на 20 років за абсолютно надуманими звинуваченнями – буцімто, він брав участь у чеченській війні, хоча українець взагалі не був у Чечні.

Мати політв'язня Тамара Клих в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповіла, як син ще школярем вперше протестував проти Росії, які останні новини надійшли від нього, чому є гостра потреба писати полоненому українцю листи та настільки ймовірний обмін найближчим часом.

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Мати Станіслава Клиха Тамара Іванівна Клих/

Які останні новини від Станіслава?

20 червня я розмовляла з ним телефоном. Йому було погано: через слово сказав, що в нього все болить. Мій син був дуже засмученим і нібито не хотів говорити. Сказав, що в'язниця є в'язницею, – і все. Батько теж сказав два слова, але що йому говорити? Кріпися, – та й по всьому. До цього у нього був консул. Також сказав, що Стас став мовчазним, хоч зазвичай – говіркий.

У липні я замовила ще одну розмову телефоном з сином у російських тюремників, але вони повідомили, що його етапували. Не сказали куди, я була в невідомості. 15 липня консул сказав, що він вже як три тижні в Челябінській лікарні! Це підтвердила і російська правозахисниця Тетяна Щур.

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Відомо, що Стаса повернули в тюрму 27 липня, але мені 30-го сказали: в тюрмі його немає! Згодом стало відомо, що його таки довезли в тюрму. Але чому мого сина 250 кілометрів везли три дні? Я не знаю. Позавчора у нього мав бути консул, але поки інформації немає... За 5 років арешту Сашко 6 разів лежав у лікарні…

Що з його здоров'ям зараз?

Не знаю. Відправили у лікарню нібито з гіпертонічним кризом. Потім сказали, що двостороннє запалення легень... А консул вже сказав, що гострий бронхіт! Але ж росіяни точних діагнозів жодного разу йому не ставили.



Станіслав Клих на суді

Чим захоплювався і займався Станіслав до російського полону?

Стас змалечку, 3-річним, вже вмів по картинках повністю читати. Знаєте, євреї кажуть, що в них хороші діти, а українці люблять називати своїх такими-сякими поганими. Хоч я його більше хвалила, бо розумним ріс.

У восьмому класі Стас відмовився від російської мови. У російськомовній школі був змушений говорити російською, а вдома в побуті говорив українською. Ігнорував, коли кликали їсти російською, а коли нашою мовою, – то приходив. Чому відмовився від російської? Бо захоплювався історією, багато читав і багато знав. У нашій родині мого тата розкуркулили. Він був дуже грамотний для того часу і страшенно любив онука.

Стас закінчив історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. Він голодував на граніті разом зі Степаном Хмарою та Левком Лук'яненком. Тоді телефонів не було, то вони мені листи писали, а згодом я їм їсти носила.



Станіслав Клих до полону

Стас отримав дві вищих освіти, згодом заочно в КНУ вивчив право. Він працював на кількох роботах одночасно: брав лекції в училищах та академії, а паралельно був журналістом. Нерідко був на телебаченні, зокрема на ТРК "Київ", його кликали експертом з історії та права.

Коли ви востаннє бачили сина?

Їздила до нього щороку з часу полону, загалом 4 рази. З березня я збираюсь у поїздку, але впала і зламала праву руку. Тому 2 місяці ходила в гіпсі недієздатна. Зняли гіпс лише вчора.

Чи допомагає держава з поїздками в російську в'язницю до сина?

Минулого року з поїздкою допомогло Міністерство закордонних справ України та омбудсмен Людмила Денисова. Позаминулий рік я їздила своїм коштом і з допомогою небайдужих.

Допомагають прості люди. Розумієте, нам з батьком Станіслава по 75 років. П'ять з них ми переносимо полон сина. Обоє хворіємо. З клініки "Борис" лікар-гінеколог Ірочка взялась за нас і возила до травматолога, на рентгени... Завжди приїздить не з пустими руками, привозить ліки, ми дуже вдячні їй, що не покидає.



Тамара Клих

Редактор черкаської газети нам теж допомагає, надсилає листи, газети та наші з батьком фото Стасу. Якось листи та газети вислав і Сенцову, і Кольченку, і Клиху… Один Станіслав отримав і отримує до цього часу. Із Кременчуга хороші люди йому пишуть і слідкують, приїздять до нас інколи. Хвора церебральним паралічем дівчинка весь час слідкує за життям Станіслава в тюрмі... Мені складно про це говорити…

Номер карти для фінансової допомоги родині Станіслава Клиха:



4149 4993 4152 2975 – Тамара Клих

Російська правозахисниця Тетяна Щур телефоном повідомила 24 каналу, що зараз Станіслав Клих перебуває в одиночній камері у в'язниці в Верхньоуральську. Надіється на обмін, і єдиною розрадою для нього є листи. Тамаро Іванівно, ми з вами вперше познайомились, коли Стас попросив подякувати за написаний йому лист, – і ви подзвонили... Чи доходять йому листи зараз, чи надсилає він їх вам?

Якийсь час Стас взагалі не отримував кореспонденцію, далі йому приносили і забирали відразу. А він хотів і двічі перечитати... Коли я поїхала і почала скаржитись, то почали віддавати його листи. Він нам мало пише, бо марки дорогі. Ми йому трохи відправляємо, аби при гострій необхідності кому треба написав. Рідко нам пише, але раз у місяць ми розмовляємо. Останній лист – півроку тому, з тих пір – жодного.

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Станіслав Клих

Листи треба писати російською і дотримуватись цензури. Відправляти за адресою: 457670, Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1, ТЮРЬМА 1 ФГУ. Клыху Станиславу Романовичу, 1974 г.р.

Чи була можливість у попередньої влади обміняти Клиха?

Їх хотіли на чеченців поміняти. Але Іра Геращенко говорила, що в них "лікті в крові". А я їй говорила, що в мого сина теж написано "особливо небезпечний злочинець"... Так само росіяни дивляться і не хочуть міняти! Кажуть: "Хай і сидить 20 років". Я вважаю, що треба було росіян відправити туди, а українців повернути додому. Зараз же всі можновладці говорять, що могли це зробити, але Порошенко торгувався ними. Що він хотів виторгувати?!

Ви спілкуєтесь з родинами інших українських політв'язнів? На вашу думку, чи є ймовірність обміну найближчим часом у зв'язку зі зміною влади в країні?

Я говорю з мамами політв'язнів. Вони ще молоді, розумієте. Я найстаріша з чоловіком. Хто може й більш дужий, в кого є ще діти... Може, в них більше розради і турботи. У нас Станіслав – один, вся увага до нього. Розумієте, всі родини чекають. Бояться, що ще 5 років лише обіцятимуть вернути. Я надіюсь, що Зеленський щось зробить...



Станіслав Клих вже 5 рік за ґратами в Росії

На збори родин політв'язнів через вік рідко ходжу, вони мені телефонують і повідомляють новини. Правозахисниця Марія Томак супроводжує мене з 2015 року і допомагає. Вона разом з іншими нещодавно була на прийомі у Зеленського, наче обнадійливі лишились... Я й сама написала президенту лист. Він говорить, що хоче їх звільнити. Як воно буде, не можу сказати. Розумієте, нам не можна зневірюватись!

Всі мами бранців Кремля кричать і надіються, що хоч за нової влади наші повернуться на Батьківщину. 5 років ми говорили з Європою, а сенс з того?



Батьки політв'язня сподіваються на нову владу: вірять, що сина таки обміняють

Що відомо про Станіслава Клиха?Це – український політв’язень, якого у Росії засудили до 20 років за, нібито, участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років.



Клих заперечує обвинувачення та заперечує те, що коли-небудь взагалі був у Чечні.



У 2017-му український політв’язень зазнав страшних тортур і примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують. У Клиха трапляються критичні стани здоров'я: проблеми з нирками, ногами і серцем. Лікарі у нього підозрювали рак, проте не знайшли. Клих неодноразово голодував у знак протесту проти ув'язнення Сенцова та інших бранців Кремля.