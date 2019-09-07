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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Освобожденный из плена Кольченко привез в Украину 20 килограммов открыток

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      Освобожденный из плена Александр Кольченко
      Освобожденный из плена Александр Кольченко / Фото Ростислава Лабенского (24 канал)

      Освобожденный в рамках обмена пленными украинец Александр Кольченко привез на Родину почти 20 килограммов открыток, которые ему присылали в российскую колонию.

      "Я немного растерян. Пока рано возвращаться домой (в Крым), но потом – надеюсь. С собой привез документы. Все письма, открытки привез – там под 20 килограммов", – рассказал Кольченко в аэропорту "Борисполь" после возвращения в Украину.

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      Освобожденный пленник добавил, что когда его заказали на этап, то он уже догадывался, что планируется возвращение. Кольченко также заверил, что чувствует себя хорошо.

      7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России лиц и 24 моряка, которых РФ захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

      Как Александр Кольченко попал в русский плен?
      Активиста Кольченко вместе с украинским режиссером Олегом Сенцовым задержали 10 мая 2014 года в оккупированном Крыму. Обоих обвинили в подготовке терактов. В 2015 году Кольченко приговорили к 10 годам российской колонии, а Сенцову дали 20 лет.

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      Теги: Обмен пленными Новости Украины Украинцы в плену РФ Заложники
      Источник: 24 канал
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