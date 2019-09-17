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      Звільнений політв'язень Карпюк дав першу пресконференцію: головні тези

      83 Читать новость на русском

      Колишній бранець Кремля Микола Карпюк взяв участь у першій пресконференції після повернення додому. На ній він відверто розповів про життя до, під час і після полону. Деталі – читайте далі.

      Як повідомила кореспондентка у прямому ефірі 24 каналу, спочатку Карпюк розповів деталі про те, як він опинився на кордоні з Росією і чому його затримали.

      Читайте також: Закривають голову кульком, замотують скотчем, вмикають струм: Карпюк розповів про тортури в РФ

      Він сказав, що у 2014 році до нього звернулася близька людина, якій він довіряв. Ним виявився хрещений сина Карпюка. 

      Він звернувся до мене за кілька днів до цієї поїздки з тим, що Путін та його оточення має велике бажання зустрітися з керівництвом "Правого сектору". Що найголовніше – усвідомлюючи, що ми стоїмо на порозі війни з Росією, і у нас з'являється шанс вберегти мир, тому було ухвалено рішення на цю поїздку,
      – згадав Карпюк.

      Згодом той зрозумів, що це була дуже добре спланована операція ФСБ. Він зауважив, що у РФ планували арештувати когось із керівництва "Правого сектору", були плани й на Дмитра Яроша. Це було необхідно для того, аби внести деструктив у процес формування "Правого сектору" як політичної партії.

      У чому звинувачують Миколу Карпюка? Йому та ще одному бранцю Кремля Станіславу Клиху закидають те, що вони нібито воювали у Чечні проти Росії й вбили там російських військових. Цю інформацію Карпюк заперечує та додає, що не був тоді у Чечні.


      Микола Карпюк та Станіслав Клих

      Щодо тортур, Микола заявив, що у відношенні до нього вони тривали кілька днів. Надалі ж ставлення у російській в'язниці до нього було нормальним. Також він згадав і часи, коли він з іншими бранцями дивилися російське телебачення. Колишній політв'язень не бажає, аби в Україні була така пропаганда як у РФ.

      Про візит Рабіновича та Медведчука до нього Карпюк сказав так: "я цим обом людям за цей приїзд, хто б там що не говорив, буду вдячний – і Рабиновичу, і Медведчуку. Тому що, коли людина перебуває за ґратами, кожен, хто приїжджає з батьківщини, є твоїм земляком". Підсумовуючи, Карпюк наголосив, що планує надалі працювати на благо України. Однак у який спосіб – ще не вирішив.

      До слова, минуло вже 10 днів з дня обміну полоненими, він відбувся 7 вересня за схемою "35 на 35". Окрім 24 українських моряків, додому повернулися ще 11 політв'язнів. Їм була надана необхідна медична допомога. Ба більше, усім українським морякам, яких звільнили з російського полону, вже купили квартири, причому в одному будинку. Інші 11 учасників обміну отримають нові помешкання протягом найближчих тижнів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Фотоновини Обмін полоненими Арешт ФСБ Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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