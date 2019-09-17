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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Освобожденный политзаключенный Карпюк дал первую пресс конференции: главные тезисы

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      Бывший пленник Кремля Николай Карпюк принял участие в первой пресс-конференции после возвращения домой. На ней он откровенно рассказал о жизни до, во время и после плена. Детали – читайте дальше.

      Как сообщила корреспондентка в прямом эфире 24 канала, сначала Карпюк рассказал детали о том, как он оказался на границе с Россией и почему его задержали.

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      Он сказал, что в 2014 году к нему обратился близкий человек, которому он доверял. Им оказался крестный сын Карпюка.

      Он обратился ко мне за несколько дней до этой поездки с тем, что Путин и его окружение имеет большое желание встретиться с руководством "Правого сектора". Что самое главное – осознавая, что мы стоим на пороге войны с Россией, и у нас появляется шанс уберечь мир, поэтому было принято решение на эту поездку,
      – вспомнил Карпюк.

      Впоследствии тот понял, что это была очень хорошо спланированная операция ФСБ. Он отметил, что в РФ планировали арестовать кого-то из руководства "Правого сектора", были планы и на Дмитрия Яроша. Это было необходимо для того, чтобы внести деструктив в процесс формирования "Правого сектора" как политической партии.

      В чем обвиняют Николая Карпюка? Ему и еще одному пленнику Кремля Станиславу Клиху вменяют то, что они якобы воевали в Чечне против России и убили там российских военных. Эту информацию Карпюк отрицает и добавляет, что не был тогда в Чечне.


      Николай Карпюк и Станислав Клих

      Что касается пыток, Николай заявил, что в отношении к нему они длились несколько дней. В дальнейшем же отношение в российской тюрьме к нему было нормальным. Также он вспомнил и времена, когда он с другими пленниками смотрели российское телевидение. Бывший политзаключенный не желает, чтобы в Украине была такая пропаганда, как в РФ.

      О визите Рабиновича и Медведчука к нему Карпюк сказал так: "я этим обоим людям за этот приезд, кто бы там что ни говорил, буду благодарен – и Рабиновичу, и Медведчуку. Потому что, когда человек находится за решеткой, каждый, кто приезжает с родины, является твоим земляком". Подытоживая, Карпюк отметил, что планирует в дальнейшем работать на благо Украины. Однако каким образом – еще не решил.

      К слову, прошло уже 10 дней со дня обмена пленными, он состоялся 7 сентября по схеме "35 на 35". Кроме 24 украинских моряков домой вернулись еще 11 политзаключенных. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Более того, всем украинским морякам, которых освободили из российского плена, уже купили квартиры, причем в одном доме. Другие 11 участников обмена получат новые квартиры в течение ближайших недель.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины ФСБ Украина – Россия Арест Обмен пленными Фотоновости
      Источник: 24 канал
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