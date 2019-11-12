Усі перешкоди для "нормандської зустрічі" були зняті, – речниця Кучми

На засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську 12 листопада були зняті всі перешкоди для проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

"Розведення сил та засобів в районі н. п. Золоте, Петрівське та Станиця Луганська стало останніми кроками в цьому напрямку. Проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" найближчим часом прискорить вирішення всіх актуальних питань з врегулювання конфлікту", – написала у фейсбуці прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми – Дарка Оліфер.

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Вона додала, що оскільки в Мінську з технічних причин не відбулося засідання гуманітарної підгрупи, українська сторона наполягала на проведенні 13 листопада відеоконференції цієї підгрупи.

Коли зустрінеться "нормандська четвірка" і про що говоритиме?

До "нормандської четвірки" входить президенти України, Росії, Франції та Німеччини. Вони планують зустрітися у Парижі, проте ніяк не можуть визначитися з датою. За даними ЗМІ, цей саміт може відбутися 24 або 26 листопада.

Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться після розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. У всіх населених пунктах розведення вже завершилося, тож кінець листопада для зустрічі в нормандському форматі виглядає досить реальною датою.

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А глава МЗС України Вадим Пристайко 11 листопада заявив, що дата зустрічі лідерів "нормандської четвірки" вже визначена й обговорюється дипломатичними каналами, однак у Росії ще не дали згоди на неї.

Україна в нормандському форматі говоритиме про: