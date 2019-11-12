Все препятствия для "нормандской встречи" были сняты, – пресс-секретарь Кучмы

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минск 12 ноября были сняты все препятствия для проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

"Разведение сил и средств в районе н. п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении. Проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта", – написала в фейсбуке пресс-секретарь представителя Украина в ТКГ Леонида Кучмы – Дарья Олифер.

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Она добавила, что поскольку в Минске по техническим причинам не состоялось заседание гуманитарной подгруппы, украинская сторона настаивала на проведении 13 ноября видеоконференции этой подгруппы.

Когда встретится "нормандская четверка" и о чем будут говорить?

В "нормандскую четверки" входит президенты Украины, России, Франции и Германии. Они планируют встретиться в Париже, однако никак не могут определиться с датой. По данным СМИ, этот саммит может состояться 24 или 26 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал, что встреча "нормандской четверки" состоится после разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Во всех населенных пунктах разведения уже завершилось, поэтому конец ноября для встречи в нормандском формате выглядит достаточно реальной датой.

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А глава МИД Украины Вадим Пристайко 11 ноября заявил, что дата встречи лидеров "нормандской четверки" уже определена и обсуждается по дипломатическим каналам, однако в России еще не дали согласия на нее.

Украина в нормандском формате будет говорить о: