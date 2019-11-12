13:42
12 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и искусственный интеллект против бюрократии. Медицина по-русски
      Вєсті Кремля
      23:11, 11 ноября
      Вести.UA: Почему на самом деле уволили Геруса? Поплавский накажет "джокера"
      Вєсті.UA
      21:07, 11 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО

      Песков: Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но есть условие

      339 Читати новину українською
      Встреча Путина и Зеленского только ради встречи бессмысленна, – Песков
      Встреча Путина и Зеленского только ради встречи бессмысленна, – Песков / ТАСС

      У Путина считают, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера "не принесет пользы без тщательной подготовки".

      Москва сейчас якобы сосредоточена на вопросах, связанных с подготовкой саммита в нормандском формате. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "ТАСС".

      Обратите внимание: Надо говорить с Путиным, чтобы выйти из Минска, – Арахамия

      Песков объясняет все тем, что эта "встреча должна быть хорошо подготовлена".

      Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч, и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы,
      – сказал он.

      Пресс-секретарь главы Кремля утверждает, что "существуют еще очень большие резервы для этой домашней работы".

      "В настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам нормандского формата. Для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске", – заявил Песков.

      Даты встречи "нормандской четверки" нет, – Песков

      Представитель Путина при этом сказал, что дата нормандского саммита еще не определена – "нет даже приблизительных сроков".

      Есть понимание, которого достигли во время работы контактной группы в Минске, также есть целый набор обязательств, которые взяла на себя украинская сторона,
      – утверждает Песков.

      В то же время он добавил, что "ведется также работа, которая не афишируется, по линии помощников президентов четырех стран".

      Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что дата встречи уже определена и обсуждается по дипломатическим каналам, однако в России еще не дали согласия на нее.

      Когда могут встретиться лидеры "нормандской четверки"?

      В "нормандскую четверку" входят президенты Украины, России, Франции и Германии. Они планируют встретиться в Париже, однако точной даты до сих пор нет.

      Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал, что встреча состоится после разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Во всех населенных пунктах разведение уже завершилось, так что конец ноября для встречи в нормандском формате выглядит достаточно реальной датой.

      Читайте также: Назарбаев хочет организовать встречу Зеленского и Путина

      Украина на этой встрече будет говорить о таких вопросах:

      • Разведение войск в Станице Луганской.
      • Обмен пленными.
      • Подтверждение текста формулы Штайнмайера.
      • Отвод войск в Золотом и Петровском.
      • Вопрос Крыма.
      blog_ava
      Главные новости 11 ноября: увольнение Геруса, референдум о рынке земли, задержание Писарука
      сегодня
      1453
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Минские договоренности Нормандский формат Президент Украины Владимир Путин
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украина никак не поймет правила игры с Кремлем
      сегодня , 12:00 Украина никак не поймет правила игры с Кремлем
      Павло Казарін 224
      "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими
      сегодня , 10:00 "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими
      Під обкладинкою 321
      Як можна врегулювати проституцію в Україні: детальне пояснення
      сегодня , 08:40 Як можна врегулювати проституцію в Україні: детальне пояснення
      Блог Соцмережі 1182
      Главные новости 11 ноября: увольнение Геруса, референдум о рынке земли, задержание Писарука
      сегодня , 08:01 Главные новости 11 ноября: увольнение Геруса, референдум о рынке земли, задержание Писарука
      Ірина Вихрущ 1453
      Лукашенко починає "стосунки" з Європою: чи не запізно?
      11 ноября , 22:00 Лукашенко починає "стосунки" з Європою: чи не запізно?
      Блог Медіа 1373
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук