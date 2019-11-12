Песков: Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но есть условие

У Путина считают, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера "не принесет пользы без тщательной подготовки".

Москва сейчас якобы сосредоточена на вопросах, связанных с подготовкой саммита в нормандском формате. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "ТАСС".

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Песков объясняет все тем, что эта "встреча должна быть хорошо подготовлена".

Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч, и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы,

– сказал он.

Пресс-секретарь главы Кремля утверждает, что "существуют еще очень большие резервы для этой домашней работы".

"В настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам нормандского формата. Для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске", – заявил Песков.

Даты встречи "нормандской четверки" нет, – Песков

Представитель Путина при этом сказал, что дата нормандского саммита еще не определена – "нет даже приблизительных сроков".

Есть понимание, которого достигли во время работы контактной группы в Минске, также есть целый набор обязательств, которые взяла на себя украинская сторона,

– утверждает Песков.

В то же время он добавил, что "ведется также работа, которая не афишируется, по линии помощников президентов четырех стран".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что дата встречи уже определена и обсуждается по дипломатическим каналам, однако в России еще не дали согласия на нее.

Когда могут встретиться лидеры "нормандской четверки"?

В "нормандскую четверку" входят президенты Украины, России, Франции и Германии. Они планируют встретиться в Париже, однако точной даты до сих пор нет.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал, что встреча состоится после разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Во всех населенных пунктах разведение уже завершилось, так что конец ноября для встречи в нормандском формате выглядит достаточно реальной датой.

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Украина на этой встрече будет говорить о таких вопросах: