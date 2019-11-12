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      Пєсков: Путін не відмовляється від зустрічі із Зеленським, але є умова

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      Зустріч Путіна і Зеленського тільки заради зустрічі безглузда, – Пєсков
      Зустріч Путіна і Зеленського тільки заради зустрічі безглузда, – Пєсков / ТАСС

      У Путіна вважають, що зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського лідера "не принесе користі без ретельної підготовки".

      Москва зараз нібито зосереджена на питаннях, пов'язаних з підготовкою саміту в нормандському форматі. Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише "ТАСС".

      Зверніть увагу: Треба говорити з Путіним, щоб вийти з Мінська, – Арахамія

      Пєсков пояснює все тим, що ця зустріч має бути добре підготовлена".

      Путін сам говорив, що він ніколи не відмовляється від подібних зустрічей і цієї зустрічі теж, але вважає, що зустріч заради зустрічі принесе мало користі,
      – сказав він.

      Прессекретар очільника Кремля стверджує, що "існують ще дуже великі резерви для цієї домашньої роботи".

      "У цей час ми все концентруємося на підготовці до процесів нормандського формату. Для цього, звичайно, повинні бути виконані всі зобов'язання, які сторони взяла на себе в Мінську, – заявив Пєсков.

      Дати зустрічі "нормандської четвірки" немає, – Пєсков

      Представник Путіна при цьому сказав, що дата нормандського саміту ще не визначена – "немає навіть приблизних термінів".

      Є розуміння, якого досягнули під час роботи контактної групи в Мінську, є також цілий набір зобов'язань, які взяли на себе українська сторона,
      – стверджує Пєсков..

      Водночас він  додав, що "ведеться також робота, яка не афішується, по лінії помічників президентів чотирьох країн".

      Глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що дата зустрічі вже визначена й обговорюється дипломатичними каналами, однак у Росії ще не дали згоди на неї.

      Коли можуть зустрітися лідери "нормандської четвірки"?

      До "нормандської четвірки" входять президенти України, Росії, Франції та Німеччини. Вони планують зустрітися у Парижі, проте точної дати досі немає. 

      Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував, що зустріч відбудеться після розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.  У всіх населених пунктах розведення вже завершилося, тож кінець листопада для зустрічі в нормандському форматі виглядає досить реальною датою.

      Читайте також: Назарбаєв хоче організувати зустріч Зеленського і Путіна

      Україна на цій зустрічі говоритиме про такі питання:

      • Розведення військ у Станиці Луганській.
      • Обмін полоненими.
      • Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.
      • Відведення військ у Золотому та Петрівському.
      • Питання Криму.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Нормандський формат Мінські домовленості Володимир Путін
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