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      Зустріч Путіна і Зеленського в Казахстані: у МЗС відреагували на ініціативу Назарбаєва

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      Пристайко прокоментував "зустріч Путіна і Зеленського тет-а-тет"
      Пристайко прокоментував "зустріч Путіна і Зеленського тет-а-тет" / Getty images

      Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв здивував заявою про те, що пропонував Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському провести двосторонню зустріч у його країні. На таку заяву вже відреагували в МЗС України.

      Назарбаєв справді пропонував допомогу Володимиру Зеленському в організації перемовин із главою Кремля, проте жодної конкретики у цій пропозиції не містилося. Про це розповів очільник МЗС України Вадим Пристайко в коментарі BBC.

      Актуально: Пєсков: Путін не відмовляється від зустрічі із Зеленським, але є умова

      За його словами, це була лиш загальна дипломатична пропозиція екслідера Казахстану.

      Якщо треба допомога – я готовий допомогти. Відповідь Зеленського була: "Дякую, нам потрібна будь-яка допомога, давайте зустрічатися,
      – переказав суть розмови Назарбаєва і Зеленського Пристайко.

      Дипломат уточнив: раніше Казахстан вже пропонував замість Мінська проводити переговори у себе. Втім, з логістичної точки зору, це не дуже зручна пропозиція. Пристайко каже: "Треба ще 5 годин летіти."

      Водночас, на питання, чи взагалі можлива зустріч Путіна і Зеленського тет-а-тет Пристайко відповів:

      Я так само, як і ви, сьогодні зранку це почув, що така зустріч можлива. Для обговорення має бути підтвердження від російської сторони. Лише тоді ми будемо ухвалювати рішення.

      Водночас, міністр наголоси: Україна в будь-якому випадку залишиться у нормандському форматі.

      "Ми не просто поважаємо те, що було зроблено, але й, давайте не забувати, Франція та Німеччина є тими силами, які дозволяють нам вести переговори з трошки іншої позиції, ніж коли ми говоримо тет-а-тет", – пояснив Пристайко.

      Назарбаєв запропонував Зеленському і Путіну зустрітися у Казахстані: що відомо?

      • В одному з інтерв’ю екслідер Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив: він особисто працює на відновлення діалогу між Україною та Росією. Ба більше, він вже навіть запропонував Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну провести зустріч у його країні.
      • Перший президент Казахстану переконаний, що для того, аби розв'язати ситуацію з російсько-українською війною, лідерам потрібно зустрітися лише вдвох без участі третіх сторін – як от США чи Євросоюзу.
      • Назарбаєв здивував заявою: його пропозицію вже підтримав Зеленський, залишилось отримати лише відповідь від Путіна.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Нурсултан Назарбаєв Володимир Путін Володимир Зеленський Україна – Росія Новини Казахстану Війна на Донбасі Анексія Криму МЗС України Вадим Пристайко
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