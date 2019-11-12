Зустріч Путіна і Зеленського в Казахстані: у МЗС відреагували на ініціативу Назарбаєва

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв здивував заявою про те, що пропонував Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському провести двосторонню зустріч у його країні. На таку заяву вже відреагували в МЗС України.

Назарбаєв справді пропонував допомогу Володимиру Зеленському в організації перемовин із главою Кремля, проте жодної конкретики у цій пропозиції не містилося. Про це розповів очільник МЗС України Вадим Пристайко в коментарі BBC.

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За його словами, це була лиш загальна дипломатична пропозиція екслідера Казахстану.

Якщо треба допомога – я готовий допомогти. Відповідь Зеленського була: "Дякую, нам потрібна будь-яка допомога, давайте зустрічатися,

– переказав суть розмови Назарбаєва і Зеленського Пристайко.

Дипломат уточнив: раніше Казахстан вже пропонував замість Мінська проводити переговори у себе. Втім, з логістичної точки зору, це не дуже зручна пропозиція. Пристайко каже: "Треба ще 5 годин летіти."

Водночас, на питання, чи взагалі можлива зустріч Путіна і Зеленського тет-а-тет Пристайко відповів:

Я так само, як і ви, сьогодні зранку це почув, що така зустріч можлива. Для обговорення має бути підтвердження від російської сторони. Лише тоді ми будемо ухвалювати рішення.

Водночас, міністр наголоси: Україна в будь-якому випадку залишиться у нормандському форматі.

"Ми не просто поважаємо те, що було зроблено, але й, давайте не забувати, Франція та Німеччина є тими силами, які дозволяють нам вести переговори з трошки іншої позиції, ніж коли ми говоримо тет-а-тет", – пояснив Пристайко.

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