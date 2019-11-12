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      Встреча Путина и Зеленского в Казахстане: в МИД отреагировали на инициативу Назарбаева

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      Пристайко прокомментировал "встречу Путина и Зеленского тет-а-тет"
      Пристайко прокомментировал "встречу Путина и Зеленского тет-а-тет" / Getty images

      Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев удивил заявлением о том, что предлагал Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести двустороннюю встречу в его стране. На такое заявление уже отреагировали в МИД Украины.

      Назарбаев действительно предлагал помощь Владимиру Зеленскому в организации переговоров с главой Кремля, однако никакой конкретики в этом предложении не содержалось. Об этом рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко в комментарии BBC.

      Актуально: Песков: Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но есть условие

      По его словам, это было лишь общее дипломатическое предложение экс-лидера Казахстана.

      Если нужна помощь – я готов помочь. Ответ Зеленского был: "Спасибо, нам нужна любая помощь, давайте встречаться",
      – пересказал суть разговора Назарбаева и Зеленского Пристайко.

      Дипломат уточнил: ранее Казахстан уже предлагал вместо Минска проводить переговоры у себя. Впрочем, с логистической точки зрения, это не очень удобное предложение. Пристайко говорит: "Надо еще 5 часов лететь."

      В то же время, на вопрос, возможна ли вообще встреча Путина и Зеленского тет-а-тет, Пристайко ответил:

      Я так же, как и вы, сегодня утром услышал, что такая встреча возможна. Для обсуждения должно быть подтверждение от российской стороны. Только тогда мы будем принимать решение.

      В то же время, министр отметил: Украина в любом случае останется в нормандском формате.

      "Мы не просто уважаем то, что было сделано, но и, давайте не забывать, Франция и Германия являются теми силами, которые позволяют нам вести переговоры с немножко другой позиции, чем когда мы говорим тет-а-тет", – пояснил Пристайко.

      Назарбаев предложил Зеленскому и Путину встретиться в Казахстане: что известно?

      • В одном из интервью экс-лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил: он лично работает на возобновление диалога между Украиной и Россией. Более того, он уже даже предложил Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину провести встречу в его стране.
      • Первый президент Казахстана убежден, что для того, чтобы решить ситуацию с российско-украинской войной, лидерам нужно встретиться только вдвоем без участия третьих сторон – США или Евросоюза.
      • Назарбаев удивил заявлением: его предложение уже поддержал Зеленский, осталось получить только ответ от Путина.
      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Аннексия Крыма Война на Донбассе Украина – Россия Новости Казахстана Владимир Зеленский Владимир Путин Нурсултан Назарбаев Вадим Пристайко МИД Украины
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