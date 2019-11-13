Мета Путіна – аби України не було взагалі, – Клімкін

Колишній очільник МЗС Павло Клімкін вважає, що Володимир Путін може припинити бойові дії на Сході України лише у рамках ширшої домовленості, насамперед, з США та Європою.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Клімкін сказав: "Коли мене запитують, чому відсувається нормандський саміт, я вважаю, що все дуже просто: він (Путін, – 24 канал) підіймає ставки, аби тиснути на настрої у суспільстві і розкручувати їх".

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"Адже його мета – аби України не було взагалі", – сказав ексголова МЗС.

І друге – Путін не знає, хто буде з американського боку виконувати їх частину домовленостей. Тобто процес йде, але до чого він призведе? Наразі це йому невідомо. Є й інші моменти,

– пояснив він.

За його словами, команда Зеленського нині намагаються йти вперед, навіть ціною свого рейтингу. І йти до нормандського саміту, бо вони вважають, що саміт допоможе отримати домовленість, яка буде реалізована.

"Але я у це не вірю. Я вважаю, що Путін буде грати далі. Запитайте себе, у чому зараз його інтерес. На мою думку, він полягає у тому, аби накручувати зараз Україну і українське суспільство й поляризувати його", – додав Клімкін.

Дивіться повне інтерв'ю з Павлом Клімкіним:

Нормандський формат – переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Учасники – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє вони відбулися у 2016 році. Потім Путін відмовлявся від участі.

Коли може відбутися зустріч у нормандському форматі?

Точної інформації ще немає. Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться після розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

У всіх населених пунктах розведення вже завершилося, тож кінець листопада для зустрічі в нормандському форматі виглядає досить реальною датою.

Водночас із Росії із цим затягують. Зокрема, глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що дата зустрічі вже визначена й обговорюється дипломатичними каналами, однак у Росії ще не дали згоди на неї.