Цель Путина – чтобы Украины не было вообще, – Климкин

Бывший глава МИД Павел Климкин считает, что Владимир Путин может прекратить боевые действия на Востоке Украины только в рамках более широкой договоренности, прежде всего, с США и Европой.

В эксклюзивном интервью 24 каналу Климкин сказал: "Когда меня спрашивают, почему отодвигается нормандский саммит, я считаю, что все очень просто: он (Путин – 24 канал) поднимает ставки, чтобы давить на настроения в обществе и раскручивать их".

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"Ведь его цель – чтобы Украины не было вообще", – сказал экс-глава МИД.

И второе – Путин не знает, кто будет с американской стороны выполнять их часть договоренностей. То есть процесс идет, но к чему он приведет? Сейчас это ему неизвестно. Есть и другие моменты,

– пояснил он.

По его словам, команда Зеленского сейчас пытается идти вперед, даже ценой своего рейтинга. И идти к нормандскому саммиту, потому что они считают, что саммит поможет получить договоренность, которая будет реализована.

"Но я в это не верю. Я считаю, что Путин будет играть дальше. Спросите себя, в чем сейчас его интерес. По моему мнению, он заключается в том, чтобы накручивать сейчас Украину и украинское общество и поляризовать его", – добавил Климкин .

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Нормандский формат – переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе. Участники – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз они состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия.

Когда может состояться встреча в нормандском формате?

Точной информации нет. Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал, что встреча "нормандской четверки" состоится после разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Во всех населенных пунктах разведение уже завершилось, поэтому конец ноября для встречи в нормандском формате выглядит достаточно реальной датой.

В то же время из России с этим затягивают. В частности, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что дата встречи уже определена и обсуждается по дипломатическим каналам, однако в России еще не дали согласия на нее.