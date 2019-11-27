Украина выполнила все условия для нормандской встречи: теперь слово – за Кремлем
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы 9 декабря состоялся саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, России, Германии и Франции).
Такое заявление Данилов сделал во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине Этьеном де Понсен, передает пресс служба СНБО.
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Как отметил Данилов, Украина приложила все усилия к успешному проведению нормандской встречи. В частности, состоялись:
- обмен пленными (7 сентября),
- разведение сил и средств на трех участках в Станице Луганской, Золотом и Петровском,
- открытие мостового перехода в Станице Луганской (20 ноября).
Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "нормандском формате" состоялся. В то же время мы ожидаем встречные шаги со стороны России во время переговоров,
– отметил Данилов.
По его словам, пока Россия не выполнит свои обязательства в рамках минских договоренностей и не прекратит незаконную оккупацию территории Украины, любое укрепление сотрудничества ведущих европейских стран с агрессором будет контпродуктивним и будет стимулировать Кремль оказывать давление на Украину.
Секретарь СНБО добавил, что президент Владимир Зеленский считает важным во время нормандской встречи достичь договоренностей по:
- конкретным срокам освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан,
- достижению перемирия и устойчивому прекращению огня,
- возвращению Украине контроля над государственной границей с Россией.
Также он поблагодарил французскую сторону за политическую поддержку Украины в противодействии российской агрессии. В частности, в рамках "нормандского формата", в котором Франция играет ведущую роль. Французский посол в свою очередь заверил в поддержке Украины, ее территориальной целостности, суверенитета и европейского выбора. Он также подтвердил решимость руководства его страны получить положительный результат саммита в "нормандском формате".
"13 тысяч человеческих жертв этой войны – факт, с которым должны считаться все. Это наша земля, а российским войскам пора домой. Этот мир нужен не только Украины, но и Европе. Наша общая задача – закончить эту войну", – подытожил Данилов.
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К слову, накануне состоялся телефонный разговор президентов Украины и России. Как сообщили в Кремле, инициатором выступил украинский лидер. Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудили вопросы и грядущей норманнской встречи, правда темы, которые будут рассматривать в "нормандском формате", они не затрагивали.
Что известно о встрече в "нормандском формате"
- Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
- Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопрос Украину во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.