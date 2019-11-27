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      Украина выполнила все условия для нормандской встречи: теперь слово – за Кремлем

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      Украина выполнила все необходимые условия для встречи в "нормандском формате", – секретарь СНБО / Соцсети

      Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы 9 декабря состоялся саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, России, Германии и Франции).

      Такое заявление Данилов сделал во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине Этьеном де Понсен, передает пресс служба СНБО.

      Важно! Нормандская встреча: Зеленский рассказал, какие вопросы планирует обсудить в первую очередь

      Как отметил Данилов, Украина приложила все усилия к успешному проведению нормандской встречи. В частности, состоялись:

      Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "нормандском формате" состоялся. В то же время мы ожидаем встречные шаги со стороны России во время переговоров,
       – отметил Данилов.

      По его словам, пока Россия не выполнит свои обязательства в рамках минских договоренностей и не прекратит незаконную оккупацию территории Украины, любое укрепление сотрудничества ведущих европейских стран с агрессором будет контпродуктивним и будет стимулировать Кремль оказывать давление на Украину.

      Секретарь СНБО добавил, что президент Владимир Зеленский считает важным во время нормандской встречи достичь договоренностей по:

      • конкретным срокам освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан,
      • достижению перемирия и устойчивому прекращению огня,
      • возвращению Украине контроля над государственной границей с Россией.

      Также он поблагодарил французскую сторону за политическую поддержку Украины в противодействии российской агрессии. В частности, в рамках "нормандского формата", в котором Франция играет ведущую роль. Французский посол в свою очередь заверил в поддержке Украины, ее территориальной целостности, суверенитета и европейского выбора. Он также подтвердил решимость руководства его страны получить положительный результат саммита в "нормандском формате".

      "13 тысяч человеческих жертв этой войны – факт, с которым должны считаться все. Это наша земля, а российским войскам пора домой. Этот мир нужен не только Украины, но и Европе. Наша общая задача – закончить эту войну", – подытожил Данилов.

      Обратите внимание! Чего ждут от России на нормандском саммите: позиция Германии и Украины

      К слову, накануне состоялся телефонный разговор президентов Украины и России. Как сообщили в Кремле, инициатором выступил украинский лидер. Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудили вопросы и грядущей норманнской встречи, правда темы, которые будут рассматривать в "нормандском формате", они не затрагивали.

      Что известно о встрече в "нормандском формате"

      • Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
      • Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопрос Украину во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      26 ноября
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Алексей Данилов СНБО Новости Франции Украина – Россия Новости России Нормандский формат Новости Украины Новости политики
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