Украина выполнила все условия для нормандской встречи: теперь слово – за Кремлем

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы 9 декабря состоялся саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, России, Германии и Франции).

Такое заявление Данилов сделал во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине Этьеном де Понсен, передает пресс служба СНБО.

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Как отметил Данилов, Украина приложила все усилия к успешному проведению нормандской встречи. В частности, состоялись:

обмен пленными (7 сентября),

разведение сил и средств на трех участках в Станице Луганской, Золотом и Петровском,

открытие мостового перехода в Станице Луганской (20 ноября).

Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "нормандском формате" состоялся. В то же время мы ожидаем встречные шаги со стороны России во время переговоров,

– отметил Данилов.

По его словам, пока Россия не выполнит свои обязательства в рамках минских договоренностей и не прекратит незаконную оккупацию территории Украины, любое укрепление сотрудничества ведущих европейских стран с агрессором будет контпродуктивним и будет стимулировать Кремль оказывать давление на Украину.

Секретарь СНБО добавил, что президент Владимир Зеленский считает важным во время нормандской встречи достичь договоренностей по:

конкретным срокам освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан,

достижению перемирия и устойчивому прекращению огня,

возвращению Украине контроля над государственной границей с Россией.

Также он поблагодарил французскую сторону за политическую поддержку Украины в противодействии российской агрессии. В частности, в рамках "нормандского формата", в котором Франция играет ведущую роль. Французский посол в свою очередь заверил в поддержке Украины, ее территориальной целостности, суверенитета и европейского выбора. Он также подтвердил решимость руководства его страны получить положительный результат саммита в "нормандском формате".

"13 тысяч человеческих жертв этой войны – факт, с которым должны считаться все. Это наша земля, а российским войскам пора домой. Этот мир нужен не только Украины, но и Европе. Наша общая задача – закончить эту войну", – подытожил Данилов.

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К слову, накануне состоялся телефонный разговор президентов Украины и России. Как сообщили в Кремле, инициатором выступил украинский лидер. Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудили вопросы и грядущей норманнской встречи, правда темы, которые будут рассматривать в "нормандском формате", они не затрагивали.

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