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      Україна виконала всі умови для нормандської зустрічі: тепер слово – за Кремлем

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      Україна виконала всі необхідні умови для зустрічі у "нормандському форматі", – секретар РНБО / Соцмережі

      Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб 9 грудня відбувся саміт лідерів країн "нормандської четвірки" (України, Росії, Німеччини та Франції).

      Таку заяву Данілов зробив під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном, передає пресслужба РНБО.

      Важливо! Нормандська зустріч: Зеленський розповів, які питання планує обговорити першочергово

      Як зауважив Данілов, Україна доклала всіх зусиль до успішного проведення нормандської зустрічі. Зокрема, відбулися:

      Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у "нормандському форматі" відбувся. Водночас ми очікуємо на зустрічні кроки Росії під час переговорів,
      – наголосив Данілов.

      За його словами, допоки Росія не виконає свої зобов'язання в межах мінських домовленостей і не припинить незаконну окупацію території України, будь-яке зміцнення співпраці провідних європейських країн з агресором буде контпродуктивним і стимулюватиме Кремль чинити тиск на Україну.

      Секретар РНБО додав, що президент Володимир Зеленський вважає важливим під час нормандської зустрічі досягти домовленостей щодо:

      • конкретних термінів звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян,
      • досягнення перемир'я та сталого припинення вогню,
      • повернення Україні контролю над державним кордоном з Росією.

      Також він подякував французькій стороні за політичну підтримку України у протидії російській агресії. Зокрема, в межах "нормандського формату", в якому Франція відіграє провідну роль. Французький посол, зі свого боку, запевнив у підтримці України, її територіальної цілісності, суверенітету та європейського вибору. Він також підтвердив рішучість керівництва його країни отримати позитивний результат саміту у "нормандському форматі".

      "13 тисяч людських жертв цієї війни – факт, з яким мають рахуватися усі. Це наша земля, а російським військам час додому. Цей мир потрібен не лише Україні, а й Європі. Наше спільне завдання – закінчити цю війну", – підсумував Данілов.

      Зверніть увагу! Що чекають від Росії на нормандському саміті: позиція Німеччини та України

      До слова, напередодні відбулася телефонна розмова президентів України та Росії. Як повідомили у Кремлі, ініціатором виступив український лідер. Володимир Зеленський і Володимир Путін обговорили питання й прийдешньої норманської зустрічі, щоправда теми, які розглядатимуть у "нормандському форматі", вони не зачіпали.

      Що відомо про зустріч у "нормандському форматі"

      • Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.
      • Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розмістися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Нормандський формат Новини Росії Україна – Росія Новини Франції РНБО Олексій Данілов
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