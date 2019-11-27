Україна виконала всі умови для нормандської зустрічі: тепер слово – за Кремлем

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб 9 грудня відбувся саміт лідерів країн "нормандської четвірки" (України, Росії, Німеччини та Франції).

Таку заяву Данілов зробив під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном, передає пресслужба РНБО.

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Як зауважив Данілов, Україна доклала всіх зусиль до успішного проведення нормандської зустрічі. Зокрема, відбулися:

обмін полоненими (7 вересня),

розведення сил і засоби на трьох ділянках у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському,

відкриття мостового переходу у Станиці Луганській (20 листопада).

Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у "нормандському форматі" відбувся. Водночас ми очікуємо на зустрічні кроки Росії під час переговорів,

– наголосив Данілов.

За його словами, допоки Росія не виконає свої зобов'язання в межах мінських домовленостей і не припинить незаконну окупацію території України, будь-яке зміцнення співпраці провідних європейських країн з агресором буде контпродуктивним і стимулюватиме Кремль чинити тиск на Україну.

Секретар РНБО додав, що президент Володимир Зеленський вважає важливим під час нормандської зустрічі досягти домовленостей щодо:

конкретних термінів звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян,

досягнення перемир'я та сталого припинення вогню,

повернення Україні контролю над державним кордоном з Росією.

Також він подякував французькій стороні за політичну підтримку України у протидії російській агресії. Зокрема, в межах "нормандського формату", в якому Франція відіграє провідну роль. Французький посол, зі свого боку, запевнив у підтримці України, її територіальної цілісності, суверенітету та європейського вибору. Він також підтвердив рішучість керівництва його країни отримати позитивний результат саміту у "нормандському форматі".

"13 тисяч людських жертв цієї війни – факт, з яким мають рахуватися усі. Це наша земля, а російським військам час додому. Цей мир потрібен не лише Україні, а й Європі. Наше спільне завдання – закінчити цю війну", – підсумував Данілов.

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До слова, напередодні відбулася телефонна розмова президентів України та Росії. Як повідомили у Кремлі, ініціатором виступив український лідер. Володимир Зеленський і Володимир Путін обговорили питання й прийдешньої норманської зустрічі, щоправда теми, які розглядатимуть у "нормандському форматі", вони не зачіпали.

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