Зеленський взяв участь у відкритті мосту у Станиці Луганській: відео

Володимир Зеленський перебуває із візитом на Донбасі. Президент приїхав у Станицю Луганську на офіційне відкриття мосту через лінію розмежування.

5 жовтня на мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід, поки відновлюють основний міст.

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Зазначимо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков 20−21 листопада також перебуває з робочою поїздкою у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Мета візиту поки що невідома.

Під час свого спілкування з журналістами у Станиці Луганській Президент України Володимир Зеленський зазначив, що громадяни зможуть користуватися мостом вже через 2 дні.

Як будувався цей міст? Ми ж думали про людей, тому побудували тимчасовий пішохідний міст. Тепер, щоб розпочати рух новим мостом, потрібно розібрати цю тимчасову конструкцію. Це максимум 2-3 дні,

– підкреслив президент.

Володимир Зеленський у Станиці Луганській: дивіться відео

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ "Станиця Луганська". Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

Відкриття мосту у Станиці Луганській: основне