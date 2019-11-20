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      Зеленський взяв участь у відкритті мосту у Станиці Луганській: відео

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      Володимир Зеленський відкриває міст у станиці Луганській / Getty Images

      Володимир Зеленський перебуває із візитом на Донбасі. Президент приїхав у Станицю Луганську на офіційне відкриття мосту через лінію розмежування.

      5 жовтня на мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід, поки відновлюють основний міст.

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      Зазначимо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков 20−21 листопада  також перебуває з робочою поїздкою у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Мета візиту поки що невідома.

      Під час свого спілкування з журналістами у Станиці Луганській Президент України Володимир Зеленський зазначив, що громадяни зможуть користуватися мостом вже через 2 дні.

      Як будувався цей міст? Ми ж думали про людей, тому побудували тимчасовий пішохідний міст. Тепер, щоб розпочати рух новим мостом, потрібно розібрати цю тимчасову конструкцію. Це максимум 2-3 дні,
      – підкреслив президент.

      Володимир Зеленський у Станиці Луганській: дивіться відео

      На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ "Станиця Луганська". Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

      Відкриття мосту у Станиці Луганській: основне 

      • Після завершення розведення сил і засобів у цьому районі, яке відбулося 30 червня, президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступним кроком буде відновлення мосту.
      • Розмінування території біля мосту завершили аж 22 серпня. А причина тому – відсутність гарантій безпеки з боку бойовиків. Крім того, окупанти тривалий час не підпускали до мосту українських робітників і будівельників.
      • Зрештою, на початку вересня відповідні роботи все ж розпочалися. Також українська сторона почала демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту, однак окупанти відмовилися це робити.
      • До відкриття мосту місцеві жителі користувалися тимчасовим деревʼяним мостом, який на контрольно-пропускному пункті "Станиця Луганська" остаточно звели 4 жовтня. Також біля мосту встановили автобусні зупинки.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України Новини політики Володимир Зеленський Розведення військ Президент України
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