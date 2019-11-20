Зеленский принял участие в открытии моста в Станице Луганской: видео
Владимир Зеленский находится с визитом на Донбассе. Президент приехал в Станицу Луганскую на официальное открытие моста через линию разграничения.
5 октября на мосту возле Станицы Луганской открыли временный переход, пока восстанавливают основной мост.
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Отметим, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков 20-21 ноября также находится с рабочей поездкой в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Цель визита пока неизвестна.
Во время своего общения с журналистами в Станице Луганской Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что граждане смогут пользоваться мостом уже через 2 дня.
Как строился этот мост? Мы же думали о людях, поэтому построили временный пешеходный мост. Теперь, чтобы начать движение по новому мосту, нужно разобрать эту временную конструкцию. Это максимум 2-3 дня,
– подчеркнул президент.
Кроме того, он отметил важность такого моста в Станице Луганской. Мол, каждый раз когда он туда приезжал, люди больше всего просили именно о мосте.
"Сразу опережаю манипуляции: танк проехать не сможет – мост слишком узкий для этого. Зато по нему может легко проехать скорая, можно перевезти продукты, не нужно сверхтяжелых усилий, чтобы просто перейти с одной стороны на другую", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский в Станице Луганской: смотрите видео
На Луганщине действует только один пункт пересечения через линию разграничения – в КПВВ "Станица Луганская". Он пешеходный. Дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец.
Открытие моста в Станице Луганской: основное
- После завершения разведения сил и средств в этом районе, которое состоялось 30 июня, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что следующим шагом будет восстановление моста.
- Разминирование территории возле моста завершили аж 22 августа. А причина тому – отсутствие гарантий безопасности со стороны боевиков. Кроме того, оккупанты долгое время не подпускали к мосту украинских рабочих и строителей.
- В конце концов, в начале сентября соответствующие работы все же начались. Также украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения возле моста, однако оккупанты отказались это делать.
- До открытия моста местные жители пользовались временным деревянным мостом, который на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" закончили строить 4 октября. Также возле моста установили автобусные остановки.