Зеленский принял участие в открытии моста в Станице Луганской: видео

Владимир Зеленский находится с визитом на Донбассе. Президент приехал в Станицу Луганскую на официальное открытие моста через линию разграничения.

5 октября на мосту возле Станицы Луганской открыли временный переход, пока восстанавливают основной мост.

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Отметим, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков 20-21 ноября также находится с рабочей поездкой в ​​Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Цель визита пока неизвестна.

Во время своего общения с журналистами в Станице Луганской Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что граждане смогут пользоваться мостом уже через 2 дня.

Как строился этот мост? Мы же думали о людях, поэтому построили временный пешеходный мост. Теперь, чтобы начать движение по новому мосту, нужно разобрать эту временную конструкцию. Это максимум 2-3 дня,

– подчеркнул президент.

Кроме того, он отметил важность такого моста в Станице Луганской. Мол, каждый раз когда он туда приезжал, люди больше всего просили именно о мосте.

"Сразу опережаю манипуляции: танк проехать не сможет – мост слишком узкий для этого. Зато по нему может легко проехать скорая, можно перевезти продукты, не нужно сверхтяжелых усилий, чтобы просто перейти с одной стороны на другую", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский в Станице Луганской: смотрите видео

На Луганщине действует только один пункт пересечения через линию разграничения – в КПВВ "Станица Луганская". Он пешеходный. Дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец.

Открытие моста в Станице Луганской: основное