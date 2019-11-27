У Росії назвали умову для успіху нормандського саміту

Заступник міністра закордонних справ Росію Олександр Грушко оприлюднив умову для успішних переговорів у нормандському форматі за участю України, Німеччини, Франції та Росії.

Як зауважив Грушко, ухвалення Україною формули Штайнмайера як основи для політичного врегулювання є ключовим елементом для успіху нормандського саміту, передає пресслужба російського МЗС.

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Росія, беручи участь у підготовці цієї можливої зустрічі, цього саміту, як раз твердо виходить з того, що це мінімальна умова, щоб, по-перше, його провести, по-друге, дійсно показати, що нормандський формат продовжує виконувати важливу функцію міжнародного інструменту , який дозволяє закріплювати ті результати, які досягає контактна група в Мінську,

– наголосив представник російського зовнішньополітичного відомства.

На переконання міжнародного експерта Миколи Капітоненка, Росія під час нормандської зустрічі наполягатиме на виконанні умов мінського протоколу та комплексу мінських домовленостей загалом. Раніше очільник МЗС України Вадим Пристайко заявляв, якщо під час зустрічі у нормандському форматі сторони не досягнуть згоди, Україна може вийти з мінських угод. Наступний крок – Україні треба буде звертатися за миротворчою місією, точніше за peacekeeping – місією з підтримання миру.

Що відомо про зустріч у "нормандському форматі"

Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.

У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.

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Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".

Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.

Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.

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Що таке формула Штайнмаєра

Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки такому документу вдасться досягти миру на Сході України.

1 жовтня представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, за яким Україна погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

Формула Штайнмаєра передбачає:

• Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

• Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах на окупованих територіях, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.

• За словами українського президента Володимира Зеленського, вибори мають відбуватися за умови, якщо російські війська виведуть з української території. А захоплену ділянку українсько-російського кордону має бути передано під контроль України. В іншому разі виборів на окупованому Донбасі не буде.