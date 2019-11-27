Президент Литви дав пораду Зеленському перед нормандським самітом

Президент України Володимир Зеленський у Литві провів зустріч з місцевим президентом Ґітанасом Науседою. У ході переговорів литовський лідер застеріг свого українського колегу від поступок на нормандському саміті, які можуть зашкодити Україні.

Під час зустрічі з Зеленським Науседа висловив сподівання, що майбутній саміт сприятиме деескалації ситуації в регіоні.

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Ми сподіваємося, що зовсім скоро пройде зустріч "нормандської четвірки". Тому ми бажаємо всілякого успіху під час переговорів нашим партнерам. Ми бажаємо, щоб ви не робили тих поступок, які можуть вам зашкодити,

– сказав президент Литви.

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Що відомо про зустріч у "нормандському форматі"