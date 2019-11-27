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      Президент Литви дав пораду Зеленському перед нормандським самітом

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      Зеленський у Литві зустрівся з президентом Науседою / фото: ОПУ

      Президент України Володимир Зеленський у Литві провів зустріч з місцевим президентом Ґітанасом Науседою. У ході переговорів литовський лідер застеріг свого українського колегу від поступок на нормандському саміті, які можуть зашкодити Україні.

      Під час зустрічі з Зеленським Науседа висловив сподівання, що майбутній саміт сприятиме деескалації ситуації в регіоні.

      Цікаво: Що Путін вимагатиме від Зеленського на нормандському саміті

      Ми сподіваємося, що зовсім скоро пройде зустріч "нормандської четвірки". Тому ми бажаємо всілякого успіху під час переговорів нашим партнерам. Ми бажаємо, щоб ви не робили тих поступок, які можуть вам зашкодити,
      – сказав президент Литви.

      Зустріч Зеленського і Науседи: дивіться фото

      Що відомо про зустріч у "нормандському форматі"

      • Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.
      • Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Литва Закордонні візити Зеленського Нормандський формат
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