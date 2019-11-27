Президент Литви дав пораду Зеленському перед нормандським самітом
Президент України Володимир Зеленський у Литві провів зустріч з місцевим президентом Ґітанасом Науседою. У ході переговорів литовський лідер застеріг свого українського колегу від поступок на нормандському саміті, які можуть зашкодити Україні.
Під час зустрічі з Зеленським Науседа висловив сподівання, що майбутній саміт сприятиме деескалації ситуації в регіоні.
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Ми сподіваємося, що зовсім скоро пройде зустріч "нормандської четвірки". Тому ми бажаємо всілякого успіху під час переговорів нашим партнерам. Ми бажаємо, щоб ви не робили тих поступок, які можуть вам зашкодити,
– сказав президент Литви.
Зустріч Зеленського і Науседи: дивіться фото
Що відомо про зустріч у "нормандському форматі"
- Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.
- Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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