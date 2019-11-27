15:03
27 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко "оттяпал" Калининград. Алкогольная война в России
      Вєсті Кремля
      20:53, 26 ноября
      Вести. UA: Для чего Зеленскому велосипед. Шуфрич цитирует Франка
      Вєсті.UA
      20:32, 26 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Президент Литвы дал совет Зеленскому перед Нормандским саммитом

      114 Читати новину українською
      Зеленский в Литве встретился с президентом Науседой / фото: ОПУ

      Президент Украины Владимир Зеленский в Литве провел встречу с местным президентом Гитанасом Науседой. В ходе переговоров литовский лидер предостерег своего украинского коллегу от уступок, которые могут навредить Украине.

      Во время встречи с Зеленским Науседа выразил надежду, что предстоящий саммит будет способствовать деэскалации ситуации в регионе.

      Интересно: Что Путин будет требовать от Зеленского на нормандском саммите

      Мы надеемся, что совсем скоро пройдет встреча "нормандской четверки". Поэтому мы желаем всяческого успеха во время переговоров нашим партнерам. Мы желаем, чтобы вы не делали тех уступок, которые могут вам навредить,
      – сказал президент Литвы.

      Встреча Зеленского и Науседы: смотрите фото

      Что известно о встрече в "нормандском формате"

      • Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
      • Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылкой для проведения норманнского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
      В Раде появился законопроект о пенсиях жителям Донбасса и Крыма: что он предусматривает
      сегодня
      2550
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Нормандский формат Зарубежные визиты Зеленского Литва
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Законопроєкт про референдум: які плюси та мінуси?
      сегодня , 15:00 Законопроєкт про референдум: які плюси та мінуси?
      Артем Овдієнко 13
      Мария Бурмака: "Не указывай, что делать, и не диктуй другим, а просто покажи, как надо"
      сегодня , 14:00 Мария Бурмака: "Не указывай, что делать, и не диктуй другим, а просто покажи, как надо"
      Наталія Лебідь 59
      Российская ловушка для Украины: что в этот раз?
      сегодня , 12:00 Российская ловушка для Украины: что в этот раз?
      Сергій Фурса 375
      Легализация игорного бизнеса: сколько получит бюджет и за чьи деньги будут лечить игроманов
      сегодня , 09:01 Легализация игорного бизнеса: сколько получит бюджет и за чьи деньги будут лечить игроманов
      223
      Дело политическое, странное и запутанное: эксперты о подозрении Садовому
      сегодня , 08:55 Дело политическое, странное и запутанное: эксперты о подозрении Садовому
      371
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук