Президент Литвы дал совет Зеленскому перед Нормандским саммитом
Президент Украины Владимир Зеленский в Литве провел встречу с местным президентом Гитанасом Науседой. В ходе переговоров литовский лидер предостерег своего украинского коллегу от уступок, которые могут навредить Украине.
Во время встречи с Зеленским Науседа выразил надежду, что предстоящий саммит будет способствовать деэскалации ситуации в регионе.
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Мы надеемся, что совсем скоро пройдет встреча "нормандской четверки". Поэтому мы желаем всяческого успеха во время переговоров нашим партнерам. Мы желаем, чтобы вы не делали тех уступок, которые могут вам навредить,
– сказал президент Литвы.
Встреча Зеленского и Науседы: смотрите фото
Что известно о встрече в "нормандском формате"
- Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
- Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылкой для проведения норманнского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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