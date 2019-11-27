Президент Литвы дал совет Зеленскому перед Нормандским саммитом

Президент Украины Владимир Зеленский в Литве провел встречу с местным президентом Гитанасом Науседой. В ходе переговоров литовский лидер предостерег своего украинского коллегу от уступок, которые могут навредить Украине.

Во время встречи с Зеленским Науседа выразил надежду, что предстоящий саммит будет способствовать деэскалации ситуации в регионе.

Интересно: Что Путин будет требовать от Зеленского на нормандском саммите

Мы надеемся, что совсем скоро пройдет встреча "нормандской четверки". Поэтому мы желаем всяческого успеха во время переговоров нашим партнерам. Мы желаем, чтобы вы не делали тех уступок, которые могут вам навредить,

– сказал президент Литвы.

Встреча Зеленского и Науседы: смотрите фото

Что известно о встрече в "нормандском формате"