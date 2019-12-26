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      Известна дата обмена пленными, – российские СМИ

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      Обмен пленными состоится 29 декабря, российские СМИ / Иллюстративное фото Getty Images

      Украинская власть и представители оккупационной администрации на Донбассе согласовали дату обмена пленными. Он состоится до конца 2019 года – 29 декабря.

      Некоторые детали обмена все еще продолжают обсуждать, об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

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      Издание отмечает, что дата обмена больше не является дискуссионным вопросом.

      Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное,
      – сообщил источник.

      Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех". Предварительно провести обмен до конца года Украина и Россия договорились также на нормандской встрече.

      В России в конце ноября намекали на обмен в формате 250 на 100. Согласно им, Украина якобы должна передать России аж 250 удерживаемых. Россия, в свою очередь, отдаст Украине сотню политзаключенных.

      Что известно о предварительном обмене пленными?

      Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.


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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Нормандский формат Украина – Россия Обмен пленными
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