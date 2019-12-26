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      Рябошапка прокомментировал возможное участие экс-беркутовцев в обмене пленными

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      Генпрокурор Руслан Рябошапка / Getty Images

      Генпрокурор Руслан Рябошапака заявил, что "ничего незаконного там не произойдет", комментируя возможное участие в обмене пленными экс-беркутовцев, фигурирующих в делах Майдана.

      "Я обмен не комментирую, но ничего незаконного там не случится, ничего плохого не будет", – заявил Рябошапка на брифинге 26 декабря.

      Читайте также: Снайпера, подозреваемого в убийстве на Майдане, отпустили из-под домашнего ареста

      24 декабря Святошинский райсуд Киева решил до 14 января оставить под стражей экс-беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинеченка и Павла Аброськина, обвиняемых в расстреле Майдана. Передачи их в рамках обмена пленными не будет.

      Что касается самого обмена удерживаемыми лицами, то 23 декабря Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене в формате "всех на всех". В настоящее время ведется работа по подготовке окончательного списка людей и даты обмена.

      Откуда появились слухи о возможном обмене экс-беркутовцев

      О том, что экс-беркутовцам готовят изменение меры пресечения, стало известно из СМИ накануне. Об этом ходатайствовали прокуроры, выполняя соответствующее распоряжение руководства ГПУ.

      После появления этой информации общественная организация "Семья Героев Небесной сотни" призвала президента Владимира Зеленского не допустить обмен 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах Майдана.

      Где эти экс-беркутовцы

      • Фигуранты дела о расстреле Майдана Янишевский Зинченко и Аброськин остаются пока в СИЗО.
      • Александр Маринченко – под круглосуточным домашним арестом.
      • Сергей Тамтура – под ночным домашним арестом без ношения электронного браслета.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Обмен пленными Руслан Рябошапка ГПУ Беркут Небесная Сотня Революция достоинства
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