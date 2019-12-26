Рябошапка прокомментировал возможное участие экс-беркутовцев в обмене пленными

Генпрокурор Руслан Рябошапака заявил, что "ничего незаконного там не произойдет", комментируя возможное участие в обмене пленными экс-беркутовцев, фигурирующих в делах Майдана.

"Я обмен не комментирую, но ничего незаконного там не случится, ничего плохого не будет", – заявил Рябошапка на брифинге 26 декабря.

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24 декабря Святошинский райсуд Киева решил до 14 января оставить под стражей экс-беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинеченка и Павла Аброськина, обвиняемых в расстреле Майдана. Передачи их в рамках обмена пленными не будет.

Что касается самого обмена удерживаемыми лицами, то 23 декабря Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене в формате "всех на всех". В настоящее время ведется работа по подготовке окончательного списка людей и даты обмена.

Откуда появились слухи о возможном обмене экс-беркутовцев

О том, что экс-беркутовцам готовят изменение меры пресечения, стало известно из СМИ накануне. Об этом ходатайствовали прокуроры, выполняя соответствующее распоряжение руководства ГПУ.

После появления этой информации общественная организация "Семья Героев Небесной сотни" призвала президента Владимира Зеленского не допустить обмен 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах Майдана.

Где эти экс-беркутовцы