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      Снайпера, подозреваемого в убийстве на Майдане, отпустили из-под домашнего ареста

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      Дмитрия Хмеля задержали в 2018 году / ukranews.com

      Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера и бывшего бойца спецназа "Омега" Дмитрия Хмеля. Его подозревают в убийстве активиста Майдана Александра Храпаченко.

      Дело передали в ГБР. Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на материалы суда.

      К теме: Дело Майдана: бывших беркутовцев оставят под стражей и не обменивать

      Хмеля обязали сдать загранпаспорт и не выезжать за пределы Киевской области без разрешения следователей.

      Уголовное производство в отношении Хмеля временно остановили с августа 2019 года, потому что защита отправиал запрос в Швейцарию о предоставлении международно-правовой помощи.

      Что известно о Дмитрии Хмеле

      Дмитрий Хмель служил в спецназе "Омега" во время событий Майдана. Его подозревают в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченко на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

      Хмель был задержан почти через пять лет после преступления из-за длительной экспертизы оружия, которая закончилась только 16 октября 2018 года.

      Сейчас продолжается досудебное следствие, и Хмель находится в статусе подозреваемого. По версии следствия, он выстрелил из своей снайперской винтовки в безоружного митингующего за баррикадой и убил его.

      Что известно о наказании бывших беркутовцев, причастных к расстрелу Майдана

      • Ранее из СИЗО отпустили экс-беркутовца Александра Маринченко, который является обвиняемым в деле о расстрелах на Институтской, под домашний арест.
      • Сергею Тамтуре, который также является фигурантом дела, 24 октября смягчили меру пресечения.
      • Ранее Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи бывшего командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова.
      • Еще трое обвиняемых бывших беркутовцев – Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин – до сих пор находятся в СИЗО
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Беркут Государственное бюро расследований Судьи Небесная Сотня Революция достоинства
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