Снайпера, підозрюваного у вбивстві на Майдані, відпустили з-під домашнього арешту

Печерський районний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера і колишнього бійця спецназу "Омега" Дмитра Хміля. Його підозрюють у вбивстві активіста Майдану Олександра Храпаченка.

Справу передали в ДБР. Про це повідомляє "УНІАН" з посиланням на матеріали суду.

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Хміля зобов'язали здати закордонний паспорт і не виїжджати за межі Київської області без дозволу слідчих.

Кримінальне провадження щодо Хміля тимчасово зупинили з серпня 2019 року, тому що захист відправив запит до Швейцарії щодо надання міжнародно-правової допомоги.

Що відомо про Дмитра Хміля

Дмитро Хміль служив у спецназі "Омега" під час подій Майдану. Його підозрюють у вбивстві активіста, театрального режисера Олександра Храпаченка на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Хміль був затриманий майже через п'ять років після злочину через тривалу експертизу зброї, що закінчилася тільки 16 жовтня 2018 року.

Зараз триває досудове слідство і Хміль перебуває у статусі підозрюваного. За версією слідства він вистрілив зі своєї снайперської гвинтівки у беззбройного мітингувальника за барикадою і вбив його.

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