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      Снайпера, підозрюваного у вбивстві на Майдані, відпустили з-під домашнього арешту

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      Дмитра Хмеля затримали у 2018 році / ukranews.com

      Печерський районний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера і колишнього бійця спецназу "Омега" Дмитра Хміля. Його підозрюють у вбивстві активіста Майдану Олександра Храпаченка.

      Справу передали в ДБР. Про це повідомляє "УНІАН" з посиланням на матеріали суду.

      До теми: Справа Майдану: ексберкутівців залишать під вартою і не обмінюватимуть

      Хміля зобов'язали здати закордонний паспорт і не виїжджати за межі Київської області без дозволу слідчих.

      Кримінальне провадження щодо Хміля тимчасово зупинили з серпня 2019 року, тому що захист відправив запит до Швейцарії щодо надання міжнародно-правової допомоги.

      Що відомо про Дмитра Хміля

      Дмитро Хміль служив у спецназі "Омега" під час подій Майдану. Його підозрюють у вбивстві активіста, театрального режисера Олександра Храпаченка на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

      Хміль був затриманий майже через п'ять років після злочину через тривалу експертизу зброї, що закінчилася тільки 16 жовтня 2018 року.

      Зараз триває досудове слідство і Хміль перебуває у статусі підозрюваного. За версією слідства він  вистрілив зі своєї снайперської гвинтівки у беззбройного мітингувальника за барикадою і вбив його.

      Що відомо про покарання ексберкутівців, причетних до розстрілу Майдану

      • Раніше з СІЗО відпустили ексберкутівця Олександра Маринченка, який є обвинуваченим у справі про розстріли на Інститутській, під домашній арешт.
      • Сергію Тамтурі, який також є фігурантом справи, 24 жовтня пом’якшили запобіжний захід.
      • Раніше Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екскомандира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова.
      • Ще троє обвинувачених колишніх беркутівців – Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін – досі перебувають у СІЗО
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Беркут Новини політики Революція Гідності Небесна Сотня Судді Державне бюро розслідувань
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