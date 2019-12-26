Рябошапка прокоментував можливу участь ексберкутівців в обміні полоненими

Генпрокурор Руслан Рябошапака заявив, що "нічого незаконного там не відбудеться", коментуючи можливу участь в обміні полоненими ексберкутівців, що фігурують у справах Майдану.

"Я обмін не коментую, але нічого незаконного там не трапиться, нічого поганого не буде", – заявив Рябошапка на брифінгу 26 грудня.

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24 грудня Святошинський райсуд Києва вирішив до 14 січня залишити під вартою ексберкутівців Олега Янішевського, Сергія Зінеченка і Павла Аброськіна, звинувачених у розстрілі Майдану. Передачі їх у межах обміну полоненими не буде.

Щодо самого обміну утримуваними особами, то 23 грудня Тристороння контактна група домовилась про обмін у форматі "всіх на всіх". Наразі ведеться робота з підготовки остаточного списку людей та дати обміну.

Звідки з’явились чутки про можливий обмін екс-беркутівців

Про те, що ексберкутівцям готують зміну запобіжного заходу, стало відомо зі ЗМІ напередодні. Про це клопотали прокурори, виконуючи відповідне розпорядження керівництва ГПУ.

​Після появи цієї інформації громадська організація "Родина Героїв Небесної сотні" закликала президента Володимира Зеленського не допустити обмін 5 ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах Майдану.

Де зараз ці ексберкутівці