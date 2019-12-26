Рябошапка прокоментував можливу участь ексберкутівців в обміні полоненими
Генпрокурор Руслан Рябошапака заявив, що "нічого незаконного там не відбудеться", коментуючи можливу участь в обміні полоненими ексберкутівців, що фігурують у справах Майдану.
"Я обмін не коментую, але нічого незаконного там не трапиться, нічого поганого не буде", – заявив Рябошапка на брифінгу 26 грудня.
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24 грудня Святошинський райсуд Києва вирішив до 14 січня залишити під вартою ексберкутівців Олега Янішевського, Сергія Зінеченка і Павла Аброськіна, звинувачених у розстрілі Майдану. Передачі їх у межах обміну полоненими не буде.
Щодо самого обміну утримуваними особами, то 23 грудня Тристороння контактна група домовилась про обмін у форматі "всіх на всіх". Наразі ведеться робота з підготовки остаточного списку людей та дати обміну.
Звідки з’явились чутки про можливий обмін екс-беркутівців
Про те, що ексберкутівцям готують зміну запобіжного заходу, стало відомо зі ЗМІ напередодні. Про це клопотали прокурори, виконуючи відповідне розпорядження керівництва ГПУ.
Після появи цієї інформації громадська організація "Родина Героїв Небесної сотні" закликала президента Володимира Зеленського не допустити обмін 5 ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах Майдану.
Де зараз ці ексберкутівці
- Фігуранти справи про розстріл Майдану Янішевський, Зінченко та Аброськін залишаються наразі в СІЗО.
- Олександр Маринченко – під цілодобовим домашнім арештом.
- Сергій Тамтура – під нічним домашнім арештом без носіння електронного браслета.