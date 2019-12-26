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      Рябошапка прокоментував можливу участь ексберкутівців в обміні полоненими

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      Генпрокурор Руслан Рябошапка / Getty Images

      Генпрокурор Руслан Рябошапака заявив, що "нічого незаконного там не відбудеться", коментуючи можливу участь в обміні полоненими ексберкутівців, що фігурують у справах Майдану.

      "Я обмін не коментую, але нічого незаконного там не трапиться, нічого поганого не буде", – заявив Рябошапка на брифінгу 26 грудня.

      Читайте також: Снайпера, підозрюваного у вбивстві на Майдані, відпустили з-під домашнього арешту

      24 грудня Святошинський райсуд Києва вирішив до 14 січня залишити під вартою ексберкутівців Олега Янішевського, Сергія Зінеченка і Павла Аброськіна, звинувачених у розстрілі Майдану. Передачі їх у межах обміну полоненими не буде.

      Щодо самого обміну утримуваними особами, то 23 грудня Тристороння контактна група домовилась про обмін у форматі "всіх на всіх". Наразі ведеться робота з підготовки остаточного списку людей та дати обміну.

      Звідки з’явились чутки про можливий обмін екс-беркутівців

      Про те, що ексберкутівцям готують зміну запобіжного заходу, стало відомо зі ЗМІ напередодні. Про це клопотали прокурори, виконуючи відповідне розпорядження керівництва ГПУ.

      ​Після появи цієї інформації громадська організація "Родина Героїв Небесної сотні" закликала президента Володимира Зеленського не допустити обмін 5 ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах Майдану.

      Де зараз ці ексберкутівці

      • Фігуранти справи про розстріл Майдану Янішевський, Зінченко та Аброськін залишаються наразі в СІЗО.
      • Олександр Маринченко – під цілодобовим домашнім арештом.
      • Сергій Тамтура – під нічним домашнім арештом без носіння електронного браслета.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Беркут Обмін полоненими ГПУ Руслан Рябошапка Розслідування Революція Гідності Небесна Сотня
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