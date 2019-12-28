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      Бойовики підтвердили дату обміну полоненими та назвали свою формулу

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      Так звана омбудсменка ДНР Морозова підтвердила дату обміну полоненими / dan-news.info

      Так звана "омбудсменка" ДНР Дар’я Морозова підтвердила дату обміну полоненими з Україною. Вона також назвала формулу обміну: 87 на 55.

      Інформацію про те, що обмін пройде 29 грудня, підтвердили та опублікували на сайті Морозової.

      Читайте також: Кого Україна готова віддати Росії, щоб повернути своїх бранців: список

      За словами так званої уповноваженої з прав людини в ДНР, в Україну повернуться 55 полонених, Київ передасть окупантській владі 87 бойовиків.

      Проросійська влада також додала, що наразі триває верифікація учасників списку обміну полоненими.

      Що відомо про обмін полоненими

      обмін полоненими
      Скільки українців залишаються у російському полоні/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Луганська Україна – Росія
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