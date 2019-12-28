Бойовики підтвердили дату обміну полоненими та назвали свою формулу
Так звана "омбудсменка" ДНР Дар’я Морозова підтвердила дату обміну полоненими з Україною. Вона також назвала формулу обміну: 87 на 55.
Інформацію про те, що обмін пройде 29 грудня, підтвердили та опублікували на сайті Морозової.
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За словами так званої уповноваженої з прав людини в ДНР, в Україну повернуться 55 полонених, Київ передасть окупантській владі 87 бойовиків.
Проросійська влада також додала, що наразі триває верифікація учасників списку обміну полоненими.
Що відомо про обмін полоненими
- Про нього президенти України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін домовилися ще 9 грудня на нормандському саміті у Парижі.
- Сам обмін запланований на неділю, 29 грудня.
- За попередніми даними, Київ передасть представникам окупаційної влади 130 людей. Натомість в Україну з ОРДЛО повернуться 80 полонених.
Скільки українців залишаються у російському полоні/ інфографіка 24 каналу
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