Бойовики підтвердили дату обміну полоненими та назвали свою формулу

Так звана "омбудсменка" ДНР Дар’я Морозова підтвердила дату обміну полоненими з Україною. Вона також назвала формулу обміну: 87 на 55.

Інформацію про те, що обмін пройде 29 грудня, підтвердили та опублікували на сайті Морозової. Читайте також: Кого Україна готова віддати Росії, щоб повернути своїх бранців: список За словами так званої уповноваженої з прав людини в ДНР, в Україну повернуться 55 полонених, Київ передасть окупантській владі 87 бойовиків. Проросійська влада також додала, що наразі триває верифікація учасників списку обміну полоненими. Що відомо про обмін полоненими Про нього президенти України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін домовилися ще 9 грудня на нормандському саміті у Парижі.

Сам обмін запланований на неділю, 29 грудня.

За попередніми даними, Київ передасть представникам окупаційної влади 130 людей. Натомість в Україну з ОРДЛО повернуться 80 полонених.

Скільки українців залишаються у російському полоні/ інфографіка 24 каналу