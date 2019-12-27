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      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Кого Україна готова віддати Росії, щоб повернути своїх бранців: список

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      За інформацією російських ЗМІ, обмін полоненими має відбутися вже цієї неділі. Про те, що день обміну наближається, свідчить і той факт, що цього тижня активізувалась робота у судах. Ймовірно, служителі Феміди відпустять тих підозрюваних, яких вимагає Росія. Кого Україна готова віддати, аби повернути своїх – читайте далі.

      Ексберкутівці

      Київський апеляційний суд розглядає скарги у кримінальному провадженні щодо колишніх працівників підрозділу "Беркут". Олега Янишевського, Павла Аброськіна і Сергія Зінченка звинувачують у масових розстрілах активістів на Майдані 20 лютого.

      Цікаво! Рябошапка прокоментував можливу участь ексберкутівців в обміні полоненими

      На засідання вони не прийшли, але беруть участь у режимі відеоконференції з різних регіонів України. Обвинувачений Павло Аброськін сидить з нашивкою триколора на плечі

      Організатори теракту у Харкові

      За інформацією слідства, Москва хоче обміняти Віктора Тетюцького, Володимира Дворнікова та Сергія Башликова. Вони є підозрюваними в організації теракту під час "Маршу єдності" у лютому 2015 року.

      Я змушений констатувати, що російською стороною серед списку обмінюваних осіб принципово заявлені Башликов, Дворніков та Тетюцький,
      – заявив прокурор Володимир Лимар.

      Що відомо про теракт у Харкові?Він стався 22 лютого 2015 року під час мирного маршу, присвяченого пам'яті героїв Небесної Сотні, біля Палацу спорту. Поряд із колоною активістів, які рухалися з синьо-жовтими прапорами, спрацювала закладена на узбіччі вибухівка.

      Внаслідок цього на місці загинули координатор місцевого Євромайдану Ігор Толмачов і підполковник Андрій Рибальченко із супроводу колони та двоє підлітків, зокрема 15-річний Данило Дідик та 18-річний Микола Мельничук. Травмовано було ще дев'ять осіб.

      В Україні їм світить довічне ув'язнення, якщо ж їх передадуть противнику, то жодних покарань не буде. Проти цього виступають рідні загиблих. Андрій Дідик під час харківського теракту втратив 15-річного сина.

      Вони повинні нести покарання в Україні. Це мені здається слабка позиція перемовників,
      – наголосив батько загиблого Данила Дідіка Андрій.

      Підозрювані у тероризмі

      Фактично вже на волі інша четвірка підозрюваних у тероризмі. 26 грудня суд Маріуполя відпустив Євгена Дружиніна, Олександра Стрельниковича, Віктора Скрипника і В'ячеслава Бірюкова під особисте зобов'язання. Вони 9 травня 2014 року захопили будівлю міліції Маріуполя. Тоді загинули 13 людей.

      Так само під особисте зобов'язання суд Запоріжжя відпустив фермера Миколу Бутрименка. Улітку 2014 року група українських спецпризначенців зупинилася в селі. Бутрименко прихистив їх, а потім привів бойовиків. 10 військових загинули, ще 7 потрапили в полон. 

      суд Запоріжжя відпустив фермера Миколу Бутрименка
      Суд Запоріжжя відпустив фермера Миколу Бутрименка

      Теж вийшли з СІЗО підозрювані у держзраді Дар'я Мастікашева та Олександр Каратай. Мехті Логунова, засудженого на 12 років за держзраду, теж вивезли з СІЗО в Харкові й доставили в Бахмут Донецької області для участі в обміні.

      Фактично російська сторона хоче, щоб Україна віддала тих, у кого на руках кров. Власне, ці люди й є свідченням того, що Росія дестабілізувала ситуацію в країні. Натомість, Україна чекає додому полонених військових та цивільних, яких ув'язнили бойовики на Донбасі.

      У Росії вигадали, як добудувати "Північний потік-2" попри санкції США
      сьогодні
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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Україна – Росія Новини України Обмін полоненими
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