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      Підозрювану у держзраді Мастікашеву звільнили з-під варти: готують до обміну

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      Суд звільнив з під варти підозрювану у держзраді українку Мастікашеву / Фото з соцмереж

      Красногвардійський райсуд Дніпра випустив із під варти українку Дар'ю Мастікашеву, яку підозрюють у державній зраді. Її також готують до обміну.

      З-під варти звільнили іншого підозрюваного — Олександра Каратая, це підтвердив адвокат Валентин Рибін, пише "Громадське".

      Знайте більше: Причетного до смерті десяти спецпризначенців на Донбасі внесли у списки на обмін

      Батько адвоката Володимир Рибін написав на своїй фейсбук-сторінці, що суд затвердив угоду про визнання провини в обмін на звільнення "за відбуття" без конфіскації майна та припинення кримінального провадження.

      Тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін полонених у форматі "всіх на всіх". Наразі ведеться робота з підготовки остаточного списку людей та дати обміну. Російські ЗМІ називали дату обміну – 29 грудня.

      Що треба знати про Мастікашеву та Каратая?

      • З серпні 2017 року Дар’ю Мастікашеву та Олександра Каратая підозрюють, зокрема, у вчиненні державній зраді та незаконному поводження зі зброєю.
      • Їм інкримінують дії, спрямовані на шкоду суверенітету та інформаційній безпеці України. Зокрема, у 2017 році вони організували виїзд до Росії колишніх українських військових, учасників бойових дій на Донбасі, під приводом роботи на будівельних об’єктах.
      • Як вважає обвинувачення, у Росії колишні бійці мали використовуватись у диверсіях, зрежисованих російськими спецслужбами.

      Що відомо про попередній обмін полоненими?

      Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.


      Скільки українців залишилось в полоні Росії / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Обмін полоненими Новини Росії Судді
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