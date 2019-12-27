Підозрювану у держзраді Мастікашеву звільнили з-під варти: готують до обміну

Красногвардійський райсуд Дніпра випустив із під варти українку Дар'ю Мастікашеву, яку підозрюють у державній зраді. Її також готують до обміну.

З-під варти звільнили іншого підозрюваного — Олександра Каратая, це підтвердив адвокат Валентин Рибін, пише "Громадське".

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Батько адвоката Володимир Рибін написав на своїй фейсбук-сторінці, що суд затвердив угоду про визнання провини в обмін на звільнення "за відбуття" без конфіскації майна та припинення кримінального провадження.

Тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін полонених у форматі "всіх на всіх". Наразі ведеться робота з підготовки остаточного списку людей та дати обміну. Російські ЗМІ називали дату обміну – 29 грудня.

Що треба знати про Мастікашеву та Каратая?

З серпні 2017 року Дар’ю Мастікашеву та Олександра Каратая підозрюють, зокрема, у вчиненні державній зраді та незаконному поводження зі зброєю.

Їм інкримінують дії, спрямовані на шкоду суверенітету та інформаційній безпеці України. Зокрема, у 2017 році вони організували виїзд до Росії колишніх українських військових, учасників бойових дій на Донбасі, під приводом роботи на будівельних об’єктах.

Як вважає обвинувачення, у Росії колишні бійці мали використовуватись у диверсіях, зрежисованих російськими спецслужбами.

Що відомо про попередній обмін полоненими?

Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Скільки українців залишилось в полоні Росії / Інфографіка 24 каналу