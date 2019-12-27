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      Подозреваемую в госизмене Мастикашеву освободили из-под стражи: готовят к обмену

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      Суд освободил из-под стражи подозреваемую в госизмене украинку Мастикашеву / фото из соцсетей

      Красногвардейский райсуд Днепра выпустил из-под стражи украинку Дарью Мастикашеву, которую подозревают в государственной измене. Ее также готовят к обмену.

      Из-под стражи освободили и другого подозреваемого – Александра Каратая, это подтвердил адвокат Валентин Рыбин, пишет "Громадське".

      Знайте больше: Причастного к смерти десяти спецназовцев на Донбассе внесли в списки на обмен

      Отец адвоката Владимир Рыбин написал на своей фейсбук-странице, что суд утвердил соглашение о признании вины в обмен на освобождение "за отбытие" без конфискации имущества и прекращения уголовного производства.

      Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об обмене пленных в формате "всех на всех". В настоящее время ведется работа по подготовке окончательного списка людей и дат обмена. Российские СМИ называли дату обмена – 29 декабря.

      Что надо знать про Мастикашеву и Каратая?

      • С августе 2017 года Дарью Мастикашеву и Александра Каратая подозревают, в частности, в совершении государственной измены и незаконном обращении с оружием.
      • Им инкриминируют действия, направленные в ущерб суверенитету и информационной безопасности Украины. В частности, в 2017 году они организовали выезд в Россию бывших украинских военных, участников боевых действий на Донбассе, под предлогом работы на строительных объектах.
      • Как считает обвинение, в России бывшие бойцы должны были использоваться в диверсиях, срежиссированных российскими спецслужбами.

      Что известно о предыдущем обмене пленными?

      Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.


      Сколько украинцев осталось в плену России / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Судьи Украина – Россия Новости России Новости политики Обмен пленными Война на Донбассе
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