Причастного к смерти десяти спецназовцев на Донбассе внесли в списки на обмен

Подозреваемого в причастности к гибели спецназовцев на Донбассе в 2014 году Николая Бутрименко внесли в список на обмен. Суд также отпустил его из-под стражи.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Об этом сообщили во время подготовительного заседания Ореховского районного суда Запорожской области 26 декабря, пишет "Радио Свобода".

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Дело Бутрименко после апелляции слушали повторно.

Это ходатайство было обосновано тем, что участники Трехсторонней контактной группы по обмену пленных на выполнение минских соглашений и договоренностей в нормандском формате об "обмене всех на всех" достигли договоренности о включении Бутрименко в списки на обмен,

– рассказала адвокат потерпевших Елена Яркина.

Она также пояснила, что Бутрименко поехал в Мариупольское СИЗО – и 26 или 27 декабря его заберут сотрудники Службы безопасности.

"То есть он не поедет сам домой – будет направлен работниками СБУ к месту сбора всех и будет ждать, когда будет старт на обмен", – сказала Яркина.

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех". Сейчас ведется работа по подготовке окончательного списка людей и даты обмена. Предварительно провести обмен до конца года Украина и Россия договорились также на нормандской встрече.

Что нужно знать о Николае Бутрименко?