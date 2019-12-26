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      Причастного к смерти десяти спецназовцев на Донбассе внесли в списки на обмен

      16 Читати новину українською
      Причастного к смерти десяти военных на Донбассе отпустили из-под стражи / Texty.org.ua

      Подозреваемого в причастности к гибели спецназовцев на Донбассе в 2014 году Николая Бутрименко внесли в список на обмен. Суд также отпустил его из-под стражи.

      По ходатайству прокуратуры подозреваемому изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Об этом сообщили во время подготовительного заседания Ореховского районного суда Запорожской области 26 декабря, пишет "Радио Свобода".

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      Дело Бутрименко после апелляции слушали повторно.

      Это ходатайство было обосновано тем, что участники Трехсторонней контактной группы по обмену пленных на выполнение минских соглашений и договоренностей в нормандском формате об "обмене всех на всех" достигли договоренности о включении Бутрименко в списки на обмен,
      – рассказала адвокат потерпевших Елена Яркина.

      Она также пояснила, что Бутрименко поехал в Мариупольское СИЗО – и 26 или 27 декабря его заберут сотрудники Службы безопасности.

      "То есть он не поедет сам домой – будет направлен работниками СБУ к месту сбора всех и будет ждать, когда будет старт на обмен", – сказала Яркина.

      Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех". Сейчас ведется работа по подготовке окончательного списка людей и даты обмена. Предварительно провести обмен до конца года Украина и Россия договорились также на нормандской встрече.

      Что нужно знать о Николае Бутрименко?

      • Куйбышевский районный суд Запорожской области признал Николая Бутрименко виновным в финансировании терроризма 16 мая 2019 года.
      • Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Однако поскольку обвиняемый находится в предварительном заключении с 1 июня 2016 года, то, по так называемому "закону Савченко", он смог бы выйти на свободу уже через год.
      • По данным свидетелей по его делу, Бутрименко в 2014 году сообщил поддерживаемым Россией боевикам об украинских спецназовцах возле Снежного, после чего военных обстреляли 10 из них – погибли.
      • Прокуратура и пострадавшие подали апелляцию на приговор Бутрименко. Суд первой инстанции отверг статью о терроризме. Однако пострадавшие и прокуратура просят пересмотреть именно этот момент и заново заслушать свидетелей. Они имеют свидетельство о том, что Бутрименко не только сдал бойцов, но и сам был с оружием.
      • 27 сентября коллегия судей Запорожского апелляционного суда приняла решение вернуть дело Николая Бутрименко в суд первой инстанции для повторного рассмотрения.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Обмен пленными Нормандский формат Нормандская встреча 2019 Война на Донбассе
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