Причетного до смерті десяти спецпризначенців на Донбасі внесли у списки на обмін
Підозрюваного в причетності до загибелі спецпризначенців на Донбасі в 2014 році Миколу Бутрименка внесли до списку на обмін. Суд також відпустив його з-під варти.
За клопотанням прокуратури підозрюваному змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Про це повідомили під час підготовчого засідання Оріхівського районного суду Запорізької області 26 грудня, пише "Радіо Свобода".
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Справу Бутрименка після апеляції слухали повторно.
Це клопотання було обґрунтоване тим, що учасники Тристоронньої контактної групи з обміну полонених на виконання мінських угод і домовленостей у нормандському форматі"про "обмін всіх на всіх" досягли домовленості про включення Бутрименка у списку на обмін,
– розповіла адвокат потерпілих Олена Яркіна.
Вона також пояснила, що Бутрименко поїхав до Маріупольського СІЗО – і 26 або 27 грудня його заберуть співробітники Служби безпеки.
"Тобто він не поїде сам додому – буде скерований працівниками СБУ до місця збору всіх і будуть чекати, коли буде старт на обмін", – сказала Яркіна.
Тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін полонених у форматі "всіх на всіх". Наразі ведеться робота з підготовки остаточного списку людей та дати обміну. Попередньо провести обмін до кінця року Україна та Росія домовились також на нормандській зустрічі.
Що треба знати про Миколу Бутриненка?
- Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав Миколу Бутрименка винним у фінансуванні тероризму 16 травня 2019 року.
- Його засудили до восьми років позбавлення волі. Однак оскільки обвинувачуваний перебуває у попередньому ув’язненні з 1 червня 2016 року, то, за так званим "законом Савченко", він зміг би вийти на волю уже через рік.
- За даними свідків у його справі, Бутрименко в 2014 році повідомив підтримуваним Росією бойовикам про українських спецпризначенців біля Сніжного, після чого військових обстріляли і 10 із них – загинули.
- Прокуратура і постраждалі подали апеляцію на вирок Бутрименку. Суд першої інстанції відкинув статтю щодо тероризму. Однак постраждалі та прокуратура просять переглянути сама цей момент і заново заслухати свідків. Вони мають свідчення про те, що Бутрименко не лише здав бійців, а й сам був зі зброєю.
- 27 вересня колегія суддів Запорізького апеляційного суду ухвалила рішення повернути справу Миколи Бутрименка суду першої інстанції для повторного розгляду.