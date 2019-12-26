Причетного до смерті десяти спецпризначенців на Донбасі внесли у списки на обмін

Підозрюваного в причетності до загибелі спецпризначенців на Донбасі в 2014 році Миколу Бутрименка внесли до списку на обмін. Суд також відпустив його з-під варти.

За клопотанням прокуратури підозрюваному змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Про це повідомили під час підготовчого засідання Оріхівського районного суду Запорізької області 26 грудня, пише "Радіо Свобода".

Дивіться також: Харків'яни вийшли на протест проти видачі Росії організаторів теракту у місті

Справу Бутрименка після апеляції слухали повторно.

Це клопотання було обґрунтоване тим, що учасники Тристоронньої контактної групи з обміну полонених на виконання мінських угод і домовленостей у нормандському форматі"про "обмін всіх на всіх" досягли домовленості про включення Бутрименка у списку на обмін,

– розповіла адвокат потерпілих Олена Яркіна.

Вона також пояснила, що Бутрименко поїхав до Маріупольського СІЗО – і 26 або 27 грудня його заберуть співробітники Служби безпеки.

"Тобто він не поїде сам додому – буде скерований працівниками СБУ до місця збору всіх і будуть чекати, коли буде старт на обмін", – сказала Яркіна.

Тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін полонених у форматі "всіх на всіх". Наразі ведеться робота з підготовки остаточного списку людей та дати обміну. Попередньо провести обмін до кінця року Україна та Росія домовились також на нормандській зустрічі.

Що треба знати про Миколу Бутриненка?