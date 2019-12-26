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      Причетного до смерті десяти спецпризначенців на Донбасі внесли у списки на обмін

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      Причетного до смерті десяти військових на Донбасі відпустили з-під варти / Texty.org.ua

      Підозрюваного в причетності до загибелі спецпризначенців на Донбасі в 2014 році Миколу Бутрименка внесли до списку на обмін. Суд також відпустив його з-під варти.

      За клопотанням прокуратури підозрюваному змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Про це повідомили під час підготовчого засідання Оріхівського районного суду Запорізької області 26 грудня, пише "Радіо Свобода".

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      Справу Бутрименка після апеляції слухали повторно.

      Це клопотання було обґрунтоване тим, що учасники Тристоронньої контактної групи з обміну полонених на виконання мінських угод і домовленостей у нормандському форматі"про "обмін всіх на всіх" досягли домовленості про включення Бутрименка у списку на обмін,
      – розповіла адвокат потерпілих Олена Яркіна.

      Вона також пояснила, що Бутрименко поїхав до Маріупольського СІЗО – і 26 або 27 грудня його заберуть співробітники Служби безпеки.

      "Тобто він не поїде сам додому – буде скерований працівниками СБУ до місця збору всіх і будуть чекати, коли буде старт на обмін", – сказала Яркіна.

      Тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін полонених у форматі "всіх на всіх". Наразі ведеться робота з підготовки остаточного списку людей та дати обміну. Попередньо провести обмін до кінця року Україна та Росія домовились також на нормандській зустрічі. 

      Що треба знати про Миколу Бутриненка?

      • Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав Миколу Бутрименка винним у фінансуванні тероризму 16 травня 2019 року.
      • Його засудили до восьми років позбавлення волі. Однак оскільки обвинувачуваний перебуває у попередньому ув’язненні з 1 червня 2016 року, то, за так званим "законом Савченко", він зміг би вийти на волю уже через рік.
      • За даними свідків у його справі, Бутрименко в 2014 році повідомив підтримуваним Росією бойовикам про українських спецпризначенців біля Сніжного, після чого військових обстріляли і 10 із них – загинули.
      • Прокуратура і постраждалі подали апеляцію на вирок Бутрименку. Суд першої інстанції відкинув статтю щодо тероризму. Однак постраждалі та прокуратура просять переглянути сама цей момент і заново заслухати свідків. Вони мають свідчення про те, що Бутрименко не лише здав бійців, а й сам був зі зброєю.
      • 27 вересня колегія суддів Запорізького апеляційного суду ухвалила рішення повернути справу Миколи Бутрименка суду першої інстанції для повторного розгляду.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Обмін полоненими Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Війна на Донбасі
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