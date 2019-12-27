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      Кого Украина готова отдать России, чтобы вернуть своих пленников: список

      82 Читати новину українською

      По информации российских СМИ, обмен пленными должен состояться уже в это воскресенье. О том, что день обмена приближается, свидетельствует и тот факт, что на этой неделе активизировалась работа в судах. Вероятно, служители Фемиды отпустят тех подозреваемых, которых требует Россия. Кого Украина готова отдать, чтобы вернуть своих – читайте дальше.

      Экс-беркутовцы

      Киевский апелляционный суд рассматривает жалобы в уголовном производстве в отношении бывших работников подразделения "Беркут". Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко обвиняют в массовых расстрелах активистов на Майдане 20 февраля.

      Интересно! Рябошапка прокомментировал возможное участие эксберкутовцев в обмене пленными

      На заседание не пришли, но участвуют в режиме видеоконференции из разных регионов Украины. Обвиняемый Павел Аброськин сидит с нашивкой триколора на плече.

      Организаторы теракта в Харькове

      По информации следствия, Москва хочет обменять Виктора Тетюцкого, Владимира Дворникова и Сергея Башлыкова. Они являются подозреваемыми в организации теракта во время "Марша единства" в феврале 2015 года.

      Я вынужден констатировать, что российской стороной среди списка обмениваемых лиц принципиально заявленные Башлыков, Дворников и Тетюцкий,
      – заявил прокурор Владимир Лымарь.

      Что известно о теракте в Харькове?Он произошел 22 февраля 2015 года во время мирного марша, посвященного памяти героев Небесной Сотни, возле Дворца спорта. Наряду с колонной активистов, которые двигались с сине-желтыми флагами, сработала заложенная на обочине взрывчатка.

      В результате на месте погибли координатор местного евромайдана Игорь Толмачев и подполковник Андрей Рыбальченко по сопровождению колонны и двое подростков, в том числе 15-летний Даниил Дидык и 18-летний Николай Мельничук. Травмированы было еще девять человек.

      В Украине им светит пожизненное заключение, если же их передадут противнику, то никаких наказаний не будет. Против этого выступают родные погибших. Андрей Дидык во время харьковского теракта потерял 15-летнего сына.

      Они должны нести наказание в Украине. Это мне кажется слабая позиция переговорщиков,
      – отметил отец погибшего Даниила Дидыка Андрей.

      Подозреваемые в терроризме

      Фактически уже на свободе другая четверка подозреваемых в терроризме. 26 декабря суд Мариуполя отпустил Евгения Дружинина, Александра Стрельниковича, Виктора Скрипника и Вячеслава Бирюкова под личное обязательство. Они 9 мая 2014 года захватили здание милиции Мариуполя. Тогда погибли 13 человек.

      Так же под личное обязательство суд Запорожья отпустил фермера Николая Бутрименко. Летом 2014 года группа украинских спецназовцев остановилась в деревне. Бутрименко приютил их, а затем привел боевиков. 10 военных погибли, еще 7 попали в плен.

      суд Запоріжжя відпустив фермера Миколу Бутрименка
      Суд Запорожья отпустил фермера Николая Бутрименко

      Тоже вышли из СИЗО подозреваемые в госизмене Дарья Мастикашева и Александр Каратай. Мехти Логунова, осужденного на 12 лет за госизмену, тоже вывезли из СИЗО в Харькове и доставили в Бахмут Донецкой области для участия в обмене.

      Фактически российская сторона хочет, чтобы Украина отдала тех, у кого на руках кровь. Собственно, эти люди являются свидетельством того, что Россия дестабилизировала ситуацию в стране. Украина ждет домой пленных военных и гражданских, которых посадили боевики на Донбассе.

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Украина – Россия Обмен пленными Новости Украины
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