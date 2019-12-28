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      Боевики подтвердили дату обмена пленными и назвали свою формулу

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      Так называемая омбудсмен ДНР Морозова подтвердила дату обмена пленными / dan-news.info

      Так называемая "омбудсмен" ДНР Дарья Морозова подтвердила дату обмена пленными с Украиной. Она также назвала формулу обмена: 87 на 55.

      Информацию о том, что обмен пройдет 29 декабря, подтвердили и опубликовали на сайте Морозовой.

      Читайте также: Кого Украина готова отдать России, чтобы вернуть своих пленников: список

      По словам так называемого уполномоченного по правам человека в ДНР, в Украину вернутся 55 пленных, Киев передаст оккупантской власти 87 боевиков.

      Пророссийская власть также добавила, что сейчас идет верификация участников списка обмена пленными.

      Что известно об обмене пленными

      обмін полоненими
      Сколько украинский остаются в российском плену / инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Война на Донбассе Новости Луганска Новости Донецка Обмен пленными
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