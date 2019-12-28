Боевики подтвердили дату обмена пленными и назвали свою формулу

Так называемая "омбудсмен" ДНР Дарья Морозова подтвердила дату обмена пленными с Украиной. Она также назвала формулу обмена: 87 на 55.

Информацию о том, что обмен пройдет 29 декабря, подтвердили и опубликовали на сайте Морозовой.

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По словам так называемого уполномоченного по правам человека в ДНР, в Украину вернутся 55 пленных, Киев передаст оккупантской власти 87 боевиков.

Пророссийская власть также добавила, что сейчас идет верификация участников списка обмена пленными.

Что известно об обмене пленными

О нем президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин договорились еще 9 декабря на нормандском саммите в Париже.

Сам обмен запланирован на воскресенье, 29 декабря.

По предварительным данным, Киев передаст представителям оккупационной власти 130 человек. Зато в Украину из ОРДЛО вернутся 80 пленных.



Сколько украинский остаются в российском плену / инфографика 24 канала