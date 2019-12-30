Путін використовує свій авторитет, – у Кремлі відзначилися зухвалою заявою про обмін полоненими

Між Україною та проросійськими бойовиками відбувся великий обмін полоненими 29 грудня. Президент РФ Володимир Путін не бере участі у "подібних переговорах", але використовує свій авторитет, щоб "сприяти обміну".

Прессекретар лідера Росії Дмитро Пєсков заявив, що обмін здійснили "сторони конфлікту", а Росія "до них відношення не має", пише "РБК-Україна".

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Президент Росії не бере участі в цих переговорах, у цих контактах. Він використовує свій вплив і авторитет з тим, щоб сприяти здійсненню такого обміну,

– сказав Пєсков.

Він вважає, що "посередництво російської сторони" в цьому питанні необхідно "тільки тому, що відсутні прямі контакти".

Зауважимо, що представник Кремля не відповів на питання, чи узгоджували представники так званих "ЛНР/ДНР" з Росією список осіб, яких вони хотіли отримати з України.

Напередодні в Кремлі заявили про плани продовжити роботу щодо обміну полоненими між Києвом і підконтрольними РФ бойовиками "ЛНР/ДНР" у 2020 році.

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Обмін полоненими 29 грудня: коротко про головне

Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.

На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.

Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.



Скільки українців залишаються в російському полоні/ інфографіка 24 каналу