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      Обмін полоненими: відомо про стан здоров'я звільнених військових

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      Обмін полоненими 29 грудня / getty images

      У військовому госпіталі розповіли про стан здоров’я українських військових, які були звільнені внаслідок обміну полоненими з псевдореспубліками.

      За словами генерала-майора медичної служби Анатолія Казьмирчука, усі військовослужбовці будуть оглянуті військовими лікарями та фахівцями медичної служби. У разі необхідності їм буде надано кваліфіковану медичну допомогу, повідомляє Міноборони.

      Читайте також: Великий обмін полоненими між Україною та бойовиками: усе, що відомо – фото, відео

      Попередньо усі перебувають у задовільному стані.

      Ми чудово розуміємо, що умови перебування, в яких вони знаходилися усі ці роки, могли призвести як до виникнення, так і до загострення можливих хронічних хвороб,
      – зазначив Анатолій Казьмирчук.

      Він також наголосив, що зараз військовослужбовці забезпечені усім необхідним. Лікарі почнуть всебічне обстеження, і в подальшому, окрім фізичного лікування, якщо в цьому буде потреба, обов’язково нададуть можливість кожному пройти психологічну реабілітацію.

      Обмін полоненими 29 грудня: головне

      • Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.

      • На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.

      • Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.

      Повне відео, як відбувався обмін полоненими:

       

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Обмін полоненими Українці в полоні РФ
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