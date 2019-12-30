Обмін полоненими: відомо про стан здоров'я звільнених військових

У військовому госпіталі розповіли про стан здоров’я українських військових, які були звільнені внаслідок обміну полоненими з псевдореспубліками.

За словами генерала-майора медичної служби Анатолія Казьмирчука, усі військовослужбовці будуть оглянуті військовими лікарями та фахівцями медичної служби. У разі необхідності їм буде надано кваліфіковану медичну допомогу, повідомляє Міноборони.

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Попередньо усі перебувають у задовільному стані.

Ми чудово розуміємо, що умови перебування, в яких вони знаходилися усі ці роки, могли призвести як до виникнення, так і до загострення можливих хронічних хвороб,

– зазначив Анатолій Казьмирчук.

Він також наголосив, що зараз військовослужбовці забезпечені усім необхідним. Лікарі почнуть всебічне обстеження, і в подальшому, окрім фізичного лікування, якщо в цьому буде потреба, обов’язково нададуть можливість кожному пройти психологічну реабілітацію.

Обмін полоненими 29 грудня: головне

Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.

На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.

Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.

Повне відео, як відбувався обмін полоненими: