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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Обмен пленными: известно о состоянии здоровья освобожденных военных

      72 Читати новину українською
      Обмен пленными 29 декабря / getty images

      В военном госпитале рассказали о состоянии здоровья украинских военных, которые были освобождены в результате обмена пленными с псевдореспубликами.

      По словам генерал-майора медицинской службы Анатолия Казьмирчука, все военнослужащие будут осмотрены военными врачами и специалистами медицинской службы. В случае необходимости им будет оказана квалифицированная медицинская помощь, сообщает Минобороны.

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      Предварительно все находятся в удовлетворительном состоянии.

      Мы прекрасно понимаем, что условия пребывания, в которых они находились все эти годы, могли привести как к возникновению, так и к обострению возможных хронических болезней,
      – отметил Анатолий Казьмирчук.

      Он также отметил, что сейчас военнослужащие обеспечены всем необходимым. Врачи начнут комплексное обследование, и в дальнейшем, кроме физического лечения, если в этом будет необходимость, обязательно предоставят возможность каждому пройти психологическую реабилитацию.

      Обмен пленными 29 декабря: главное

      • Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе состоялся утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.
      • На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
      • Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.

      Полное видео, как происходил обмен пленными:

       

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Украинцы в плену РФ Обмен пленными Новости Украины
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