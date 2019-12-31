Известны имена украинцев, которые остались в плену боевиков после обмена: список

В плену пророссийских боевиков на временно оккупированных территориях Донбасса остаются несколько десятков украинцев. Среди них и подростки, о содержании которых знают родственники и украинские правозащитные организации, но которых почему-то не "подтвердили" оккупанты во время переговоров в Минске.

Известно о содержание 10 гражданских и примерно 2 десяткха военных, пишет "Радио Свобода".

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Неподтвержденные пророссийскими боевиками гражданские:

Валерий Матюшенко – предприниматель, музыкант. Боевики "ДНР" схватили его в родном Кальмиусском 15 июля 2017 года и дали ему 10 лет тюрьмы за "шпионаж". Сейчас он вроде бы содержится в Макеевке.

Виталий Атаманчук – 68-летний пенсионер, схваченный 4 сентября 2018 посреди Донецка вместе с женой и сыном. Жена пережила инсульт после задержания, а сын после пыток в плену умер. По данным его дочери Елены, сейчас Атаманчук находится в СИЗО №5 в Донецке, имеет проблемы со здоровьем. Но боевики ни разу не сообщали о нем.

Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко и Ярослав Миронов – школьники в возрасте от 15 до 17 лет, задержаны в Ясиноватой вблизи Донецка 12 сентября 2018 года. Подростков осудили за "терроризм" и "диверсионную деятельность" до 10-15 лет. Родственники не сообщают прессе о месте их содержания.

На следующий день после обмена 29 декабря главарь такое называемой "ДНР" Денис Пушилин их "помиловал", но отпустили ли подростков, пока неизвестно.

Сергей Русинов – 22-летний студент Луганского колледжа культуры и искусств. Боевики "ЛНР" дали ему 6 лет тюрьмы за "разжигание розни" и поддержку украинских патриотических групп в соцсети "ВКонтакте". Сейчас парень содержится на территории Славяносербской исправительной колонии №60 в селе Лозовском Луганской области.

Вадим Дреев – 50-летний луганчанин, который исчез в апреле 2019 года, а впоследствии был обвинен группировкой "ЛНР" в подрыве памятников на подконтрольной боевикам территории. Есть информация, что мужчина имеет инвалидность 2-й группы.

Роман Сагайдак – похищен в июне 2017 года в родном Луганске предприниматель. Его приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией за "разбои, которые нанесли непоправимый ущерб республике". По данным правозащитников, нуждается в медицинской помощи из-за пыток.

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Боевики не подтвердили примерно 2 десятка военных

По словам одного из 12 освобожденных военных, только он знает до 20 военнослужащих ВСУ, которые остались в плену в России:

Юрий Гордийчук;

Павел Корсун;

Виктор Шайдов.

Все они из 53-й механизированной бригады ВСУ, которые попали в руки группировки "ДНР" 22 мая 2019 года. Других фамилий издание не называет.

Журналистка "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко в фейсбуке также напомнила о нескольких военных ВСУ, которых Россия почему-то решила не обменивать.

В частности, это:

Виталий Чмиль – боец 36-й бригады морской пехоты, захвачен в плен 2 мая 2018 года.

Андрей Качинский – боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, пленен 29 декабря 2018 года.

​Станислав Панченко – боец 58-й отдельной мотопехотной бригады, захваченный боевиками 17 января 2019 года.

Николай Гриненко – боец 79-й десантно-штурмовой бригады, находится в плену с 23 января 2019 года.

Игорь Мирончук – боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, захвачен 22 мая 2019 года. По данным СМИ, попал в плен из-за дезориентации на местности после контузии.

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Пророссийские боевики распространяли видео с пленными украинскими военными, где те якобы признавались, что пошли на фронт, чтобы заработать, или под давлением, рассказывали о беспорядках и пьянстве в ВСУ, и тому подобное.

Однако собратья военных сообщали, что они могли рассказывать подобные вещи на видео, потому испытывали психологическое и физическое давление боевиков.

Обмен пленными 29 декабря: коротко о главном

Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.

На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.

Украина передала российской стороне 124 содержащихся. Среди них и скандальные 5 бывших беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.

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