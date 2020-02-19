Бої під Золотим, російські ватажки бойовиків і Крим: головне з виступу України в ООН

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця взяв участь у засіданні Ради безпеки ООН, приуроченому до п'ятої річниці підписання мінських угод. Виступаючи на Радбезі, він розвіяв фейки російської пропаганди та звинуватив Росію у небажанні виконувати підписані домовленості.

Головне з виступу постійного придставника України при Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй зібрав 24 канал.

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Бої під Золотим – лакмусовий папірець виконання домовленостей

Сергій Кислиця заявив, що влаштована проросійськими бойовиками 18 лютого бойова провокація під Золотим – це і є відповідь на питання про те, чи хоче Росія виконувати мінські угоди.

У цьому контексті Кислиця розповів про кривавий бій і відзначив, що атака Росії у 5-ту річницю Дебальцевської трагедії особливо цинічна. Після цього він показав членам Радбезу фото вбитого російськими найманцями військового Максима Хітайлова.

Кислиця на Радбезі ООН показав фото вбитого українського військового: дивіться відео

Його вбили кулями, які постачає Росія. Це 22-річний військовий. Моєму синові приблизно стільки ж років,

– сказав представник України при Радбезі.

Український дипломат також згадав громадян України, які були убиті під час російської агресії. За його словами, Росія саме так збирається виконувати Мінські угоди.

Він також підкреслив, що Росія цинічно продовжує стратегію ескалації на Донбасі.

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"Чи можна це назвати замороженим конфліктом? Ні, це широкомасштабна війна, яку розпочала Росія в Європі. Вона це здійснює як за допомогою своїх військ, так і руками найманців", – наголосив Кислиця.

Гуманітарна ситуація в Криму

Сергій Кислиця акцентував увагу на тому, що з початку анексії півострів перетворився на гетто прав людини та велетенську військову базу.

Кількість політичних в'язнів постійно зростає. Українці та кримські татари зазнають репресій. У той час Росія традиційно намагається показати жертву агресії – агресором та викривлювати правду,

– заявив заступник глави МЗС України.

Він також наголосив на демографічних проблемах анексованого півострова. Мовляв, за час окупації туди перевезли понад 130 тисяч людей, а також ультрасучасне озброєння та війська, мілітаризуючи регіон.

У контексті того, що Росія вторглася до Криму буцімто для того, щоб "захищати російське населення" він пригадав про вбивство Сергія Кокуріна – першої жертви анексії. Український військовий був етнічним росіянином.

Що відомо про вбивство Кокуріна?Сергій Кокурін був родом з Сімферополя і служив у лавах Збройних сил України. Під час окупації адміністративного центру АР Крим "зелені чоловічки" застрелили Кокуріна, який саме сторожив на посту у військовій частині.



По смерті у нього залишилися мати, 4-річний син та вагітна дружина Олена.

Російські ватажки бойовиків на Донбасі

Сергій Кислиця підкреслив, що кожного разу, коли Росії нагадують про її обов'язки щодо Донбасу, вона каже, буцім Україна має домовлятися з бойовиками. Втім, наголосив він, так зване "місцеве ополчення" родом з Росії.

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Зокрема, він виділив тимчасового керівника донецьких бойовиків Володимира Пашкова, якого призначили лише на початку лютого.

Це громадянин Росії, який народився у Сибіру, випускник російського Тихоокеанського військово-морського училища і до нещодавна віцегубернатор Іркутської області Росії. Чи хочете знати, наскільки далекий Іркутськ від Донецька? Усього в 6 тисячах кілометрів,

– зазначив Сергій Кислиця.

Не зважаючи на це, на думку Москви, Володимир Пашков достатньо "місцевий" для того, аби керувати бойовиками з Донбасу і щоб саме з ним Україна обговорювала майбутнє регіону.

Хто такий Володимир Пашков?Володимир Пашков – колишній російський чиновник. На початку лютого Кремль призначив його так званим "в. о. голови уряду" донецьких бойовиків.



Втім прессекретар Путіна Дмитро Пєсков одразу ж заявив, що Росія не має до цього жодного відношення. Мовляв, Кремль "не може" просто взяти і делегувати людей на окуповану частину України.

Звернення до росіян

Завершуючи свій виступ на Радбезі, Сергій Кислиця перейшов на російську мову. Мовляв, для того, щоб його, можливо, почули росіяни, яким не байдуже сьогодення і майбутнє їхньої країни.

До слова: Це не провокація, окупанти хотіли захопити спостережні пости, – Хомчак

Звертаючись до росіян він процитував російського поета Євгена Євтушенка (Гангуса) "Хотят ли русские войны":

Хотят ли русские войны?



Спросите вы у тех солдат,



что под березами лежат,



и пусть вам скажут их сыны,



хотят ли русские войны.

Після цього він звернувся до представника Росії на Радбезі ООН Василя Небензі, підкресливши, що відповіддю на питання про те, чи хочуть росіяни війни, буде "парад перемоги" 9 травня на Червоній площі у Москві.

"Коли ми побачимо, чи винесуть його учасники портрети Сталіна. Того самого Сталіна, якого свого часу винесли з мавзолею, але, схоже, не з голів. Свій виступ я завершу запитанням: то чи хочуть росіяни війни?" – запитав Сергій Кислиця.

Звернення Сергія Кислиці до росіян: дивіться відео