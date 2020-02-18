Бої під Золотим, відставка Суркова і річниця Майдану – події одного ланцюга, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ранкові бої 18 лютого поблизу Золотого та відставка екскуратура бойовиків від Росії Владислава Суркова – взаємопов'язані події. Так само вони пов'язані з річницями розстрілів на Майдані та боями під Дебальцевим.

В Україні була низка трагічних дат, а напад під Дебальцевим – спланована провокація, заявив Олексій Данілов у коментарі одному з телеканалів.

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Це пов'язано з нашими пам'ятними датами. Ба більше, я впевнений, що звільнення помічника Путіна – це один ланцюг подій, які трапилися сьогодні (у вівторок, 18 лютого – 24 канал),

– заявив секретар РНБО.

За його словами, є певні люди, які не хочуть, щоб у Донецьку та Луганську області України прийшов мир і нарешті припинилася війна.

Що відомо про кривавий бій під Золотим?У ніч проти 18 лютого проросійські бойовики розпочали масштабний наступ на позиції українських захисників під Золотим. Для цього використовували міномети, гранатомети і танк.



Втім захисники України дали гідну відповідь окупантам, і ті попросили про "тишу". На жаль, внаслідок атаки загинув український військовий Максим Хитайлов, ще троє бійців отримали поранення, а двоє – контузії.