23:27
18 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Двійники Путіна хочуть змагатися з Рівзами. Геніальна схема Рогозіна
      Вєсті Кремля
      22:02, сьогодні
      Вєсті.UA: Послання миру від Януковича. Політичний вертеп Авакова
      Вєсті.UA
      20:14, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Бої під Золотим, відставка Суркова і річниця Майдану – події одного ланцюга, – Данілов

      0
      Данілов заявив, що напад під Золотим був провокацією до пам'ятних дат в Україні / thebabel.com.ua

      Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ранкові бої 18 лютого поблизу Золотого та відставка екскуратура бойовиків від Росії Владислава Суркова – взаємопов'язані події. Так само вони пов'язані з річницями розстрілів на Майдані та боями під Дебальцевим.

      В Україні була низка трагічних дат, а напад під Дебальцевим – спланована провокація, заявив Олексій Данілов у коментарі одному з телеканалів.

      Важливо: Понад 200 мін і постріли з танка, – штаб ООС уточнив дані про бої на Донбасі

      Це пов'язано з нашими пам'ятними  датами. Ба більше, я впевнений, що звільнення помічника Путіна – це один ланцюг подій, які трапилися сьогодні (у вівторок, 18 лютого – 24 канал),
      – заявив секретар РНБО.

      За його словами, є певні люди, які не хочуть, щоб у Донецьку та Луганську області України прийшов мир і нарешті припинилася війна.

      Що відомо про кривавий бій під Золотим?У ніч проти 18 лютого проросійські бойовики розпочали масштабний наступ на позиції українських захисників під Золотим. Для цього використовували міномети, гранатомети і танк.

      Втім захисники України дали гідну відповідь окупантам, і ті попросили про "тишу". На жаль, внаслідок атаки загинув український військовий Максим Хитайлов, ще троє бійців отримали поранення, а двоє – контузії.

      Ліга чемпіонів: календар матчів плей-офф раунду
      сьогодні
      4967
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Революція Гідності Дебальцеве Проросійські бойовики Новини Росії Олексій Данілов РНБО Бій біля Золотого Окуповані території Війна на Донбасі Новини політики Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:45 Головні новини 18 лютого: атака бойовиків на Донбасі, роковини розстрілів на Євромайдані
      Емал Набі 249
      сьогодні , 22:20 Шості роковини розстрілів на Майдані: не маємо права забути!
      Уляна Супрун 114
      17 лютого , 18:25 Вбудовані касетні (cassette) електрокаміни: особливості, види, відмінність
      623
      сьогодні , 10:07 Для нас на першому місці Батьківщина – інтерв'ю із Kozak System
      Рузана Ємельянова 690
      сьогодні , 19:00 Чи стане коронавірус спусковим гачком кризи?
      Ігор Гуменний 1015
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук