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      Бои под Золотым, отставка Суркова и годовщина Майдана – события одной цепи, – Данилов

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      Данилов заявил, что нападение под Золотым было провокацией к памятным датам в Украине / thebabel.com.ua

      Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что утренние бои 18 февраля вблизи Золотого и отставка бывшего куратора боевиков от России Владислава Суркова – взаимосвязанные события. Так же они связаны с годовщиной расстрелов на Майдане и боями под Дебальцево.

      В Украине был ряд трагических дат, а нападение под Дебальцево – спланированная провокация, заявил Алексей Данилов в комментарии одному из телеканалов.

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      Это связано с нашими памятными датами. Более того, я уверен, что увольнение помощника Путина – это одна цепь событий, которые случились сегодня (во вторник, 18 февраля – 24 канал),
      – заявил секретарь СНБО.

      По его словам, есть определенные люди, которые не хотят, чтобы в Донецкую и Луганскую области Украины пришел мир и наконец прекратилась война.

      Что известно о кровавом бое под Золотым?
      В ночь на 18 февраля пророссийские боевики начали масштабное наступление на позиции украинских защитников под Золотым. Для этого использовали минометы, гранатометы и танк. Впрочем защитники Украины дали достойный ответ оккупантам, и те попросили "тишину". К сожалению, в результате атаки погиб украинский военный Максим Хитайлов, еще трое бойцов получили ранения, а двое – контузии.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Революция достоинства Дебальцево Пророссийские боевики Новости России Алексей Данилов СНБО Бой возле Золотого Оккупированные территории Война на Донбассе Новости политики Новости Украины
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