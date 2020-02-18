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      Более 200 мин и выстрелы из танка, – штаб ООС уточнил данные о боях на Донбассе

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      Штаб ООС назвал самые горячие направления на Донбассе 18 февраля / Фото штабуа ООС

      18 февраля стало одним из самых горячих дней на Донбассе за последние годы. Оккупационные войска России обстреливали позиции ВСУ по всем направлениям. Самый ожесточенный бой произошел утром в районе Золотого, где враг убил украинского защитника, еще 5 получили травмы.

      В течение суток подконтрольные России наемники 18 раз нарушили режим тишины, пишет штаб ООС в фейсбуке. При этом они использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

      Важно: Боевики атаковали украинские позиции возле Золотого: все, что известно

      Где и из чего стреляли боевики на Донбассе:

      • По защитникам Березового оккупанты стреляли 1 раз: из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
      • Вблизи Крымского боевики осуществили 6 вражеских обстрелов: они выпустили в сторону военных ВСУ 71 мину, стреляли из вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета.
      • Рядом с Новотошковским открывали огонь 4 раза: с артиллерийских систем различного калибра выпустили 60 снарядов, из минометов калибра 120 миллиметров – 17 мин. Еще 56 выстрелов наемники сделали из танка.
      • Возле Орехового боевики стреляли 1 раз: с гранатометов различных систем, из ствольной артиллерии калибра 152 и 122 миллиметров выпустили 50 снарядов из минометов 120 и 80 миллиметров – 75 мин.
      • Вблизи Хутора Свободного враг стрелял 2 раза: из артиллерийских систем калибра 122 миллиметров выпустил 4 снаряда, 120-миллиметров минометов – 23 мины, 82-миллиметровых минометов – 25 мин. Также обстрелы велись из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
      • Вблизи Золотого-4 зафиксировали 2 обстрела: из минометов калибра 120 миллиметров оккупанты выпустили 3 мины, также били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
      • Неподалеку Попасной боевики стреляли 1 раз: 16 снарядов выпустили из ствольной артиллерии калибра 122 миллиметров, еще 18 мин – из минометов калибра 82 миллиметров.
      • В районе Луганского был 1 обстрел: боевики выпустили 2 мины из 82-миллиметровых минометов.

      К теме: Адский бой под Золотым на Донбассе: как реагирует мир

      В штабе ООС добавили, что пророссийские боевики пытались прорваться через линию столкновения, однако украинские военные остановили врага и достойно удержали наши позиции.

      Вблизи Орехового враг совершил попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники дежурными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны,
      – отметили в штабе.

      Украинские военные контролировали ситуацию и давали адекватный огневой ответ на все вражеские обстрелы. К сожалению, во время боя погиб боец Максим Хитайлов. Еще трое защитников получили ранения, а двое – контузию.

      В рядах боевиков также есть потери. Украинским военным удалось уничтожить 4 оккупантов, еще 6 получили тяжелые ранения.

       

      Что известно о бое под Золотым?
      Пророссийские боевики начали атаку против подразделений Объединенных сил утром 18 февраля, бой длился более 5 часов. Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года.

      Из-за обострения на Востоке президент Владимир Зеленский провел совещание в СНБО. Он подчеркнул, что атака под Золотым является циничной провокацией со стороны российских наемников в 5 годовщину трагедии Дебальцевского. Бой на передовой – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе.

      Офис Генпрокурора открыл уголовное производство по факту смертельного обстрела со стороны боевиков.

      окуповані райони Донбасу, війна на Сході
      Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Бой возле Золотого Пророссийские боевики Жертвы Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Оружие Война на Донбассе
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