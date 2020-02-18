Более 200 мин и выстрелы из танка, – штаб ООС уточнил данные о боях на Донбассе

18 февраля стало одним из самых горячих дней на Донбассе за последние годы. Оккупационные войска России обстреливали позиции ВСУ по всем направлениям. Самый ожесточенный бой произошел утром в районе Золотого, где враг убил украинского защитника, еще 5 получили травмы.

В течение суток подконтрольные России наемники 18 раз нарушили режим тишины, пишет штаб ООС в фейсбуке. При этом они использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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Где и из чего стреляли боевики на Донбассе:

По защитникам Березового оккупанты стреляли 1 раз: из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

оккупанты стреляли 1 раз: из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Крымского боевики осуществили 6 вражеских обстрелов: они выпустили в сторону военных ВСУ 71 мину , стреляли из вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета.

боевики осуществили 6 вражеских обстрелов: они , стреляли из вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета. Рядом с Новотошковским открывали огонь 4 раза: с артиллерийских систем различного калибра выпустили 60 снарядов , из минометов калибра 120 миллиметров – 17 мин . Еще 56 выстрелов наемники сделали из танка.

открывали огонь 4 раза: с артиллерийских систем различного калибра выпустили , из минометов калибра 120 миллиметров – . Еще наемники сделали из танка. Возле Орехового боевики стреляли 1 раз: с гранатометов различных систем, из ствольной артиллерии калибра 152 и 122 миллиметров выпустили 50 снарядов из минометов 120 и 80 миллиметров – 75 мин .

боевики стреляли 1 раз: с гранатометов различных систем, из ствольной артиллерии калибра 152 и 122 миллиметров выпустили из минометов 120 и 80 миллиметров – . Вблизи Хутора Свободного враг стрелял 2 раза: из артиллерийских систем калибра 122 миллиметров выпустил 4 снаряда , 120-миллиметров минометов – 23 мины , 82-миллиметровых минометов – 25 мин . Также обстрелы велись из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

враг стрелял 2 раза: из артиллерийских систем калибра 122 миллиметров выпустил , 120-миллиметров минометов – , 82-миллиметровых минометов – . Также обстрелы велись из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Золотого-4 зафиксировали 2 обстрела: из минометов калибра 120 миллиметров оккупанты выпустили 3 мины , также били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

зафиксировали 2 обстрела: из минометов калибра 120 миллиметров оккупанты выпустили , также били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Попасной боевики стреляли 1 раз: 16 снарядов выпустили из ствольной артиллерии калибра 122 миллиметров, еще 18 мин – из минометов калибра 82 миллиметров.

боевики стреляли 1 раз: выпустили из ствольной артиллерии калибра 122 миллиметров, еще – из минометов калибра 82 миллиметров. В районе Луганского был 1 обстрел: боевики выпустили 2 мины из 82-миллиметровых минометов.

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В штабе ООС добавили, что пророссийские боевики пытались прорваться через линию столкновения, однако украинские военные остановили врага и достойно удержали наши позиции.

Вблизи Орехового враг совершил попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники дежурными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны,

– отметили в штабе.

Украинские военные контролировали ситуацию и давали адекватный огневой ответ на все вражеские обстрелы. К сожалению, во время боя погиб боец Максим Хитайлов. Еще трое защитников получили ранения, а двое – контузию.

В рядах боевиков также есть потери. Украинским военным удалось уничтожить 4 оккупантов, еще 6 получили тяжелые ранения.

Что известно о бое под Золотым?

Пророссийские боевики начали атаку против подразделений Объединенных сил утром 18 февраля, бой длился более 5 часов. Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года.



Из-за обострения на Востоке президент Владимир Зеленский провел совещание в СНБО. Он подчеркнул, что атака под Золотым является циничной провокацией со стороны российских наемников в 5 годовщину трагедии Дебальцевского. Бой на передовой – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе.



Офис Генпрокурора открыл уголовное производство по факту смертельного обстрела со стороны боевиков.



Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала