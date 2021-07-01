Що відомо про гігантські прапори

Ці гроші витратять на облаштування найвищих прапорів та території біля них у 17 областях України. У деяких великих містах жердини для стягів встановили ще раніше.

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Облдержадміністрації отримали доручення встановити такі прапори у січні цього року на нараді в Офісі Президента.

Найбільше на встановлення флагштока, а також облаштування території навколо нього витратять бюджетних грошей:

у Харкові – 24,5 мільйона гривень;

Броварах Київської області – 20,7 мільйона гривень. Висота флагштока сягатиме 72 метрів;

у Вінницькій області – 15 мільйонів гривень;

Житомирській – 13,8 мільйона гривень;

Водночас у Сумській, Тернопільській, Одеській та Херсонській областях прапори не облаштовуватимуть за гроші з бюджету.

За ці гроші можна було купити вакцини

За словами голови StateWatch Гліба Канєвського, за ці 170,7 мільйона гривень можна було б купити 338,6 тисячі доз вакцини від COVID-19. Це в тому разі, якщо ціна становитиме 504 гривні за дозу, як закладено в бюджетну програму МОЗ.

Тоді б уряду не довелось брати кредит на вакцини. Зважаючи на це, фахівці пропонують владі переглянути суми витрат на святкування Дня Незалежності.

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