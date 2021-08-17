В ГПСУ отметили, что одной из ключевых функций пограничников с первых дней на страже границ страны стал надлежащий пограничный контроль.

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Сколько людей пересекли украинскую границу с 1991 года

За годы независимости в установленном порядке через государственную границу пропустили

более 2 миллиардов 158 миллионов людей;

более 452 миллиона транспортных средств.

В то же время пограничный контроль позволил существенно снизить показатели незаконной миграции. Ведь за 30 лет украинские пограничники отказали в пропуске через границу более 792 тысячам человек.

В Госпогранслужбе также отметили, что вместе с работой имеющихся контрольно-пропускных пунктов на западной и южной границе ведомство расстраивало систему пограничного контроля на востоке и на севере страны.

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