Указ под номером 367/2021 появился на официальном сайте главы государства. Он вступит в силу с для публикации.

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Зеленский подписал важный указ о границах: какие изменения он вводит

СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) 30 июля на тайном заседании принял ряд решений. Среди них было и такое, которое касалось политики и конкретных действий в области защиты государственной границы Украины.

Указ Президента Украины Владимира Зеленского от 18 августа эти решения ввел в действие. Общую ответственность за его выполнение будет нести секретарь СНБО Алексей Данилов.

Не обо всем содержании документа СНБО "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы" известно, ведь он содержит тайные поручения (не менее трех) . Но часть из них обнародовали.

Что СНБО поручил Кабинету Министров и другим властным структурам

В течение 6 месяцев провести инвентаризацию земельных участков на расстоянии 30 – 50 метров от государственной границы. Определить владельцев и пользователей этих земель, кадастровые номера, целевое назначение, форму собственности.

Выкупить (изъять) земли историко-культурного или природоохранного назначения и находящееся там имущество юридических и физических лиц. Передать эти земли военным частям Государственной пограничной службы Украины.

Разработать и утвердить государственную программу по обустройству границы. Обеспечить установление пограничных знаков, просек, строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Укрепить берега пограничных водных объектов, обеспечить стабильность линии границы Украины, которая проходит по реке, озеру или другому водоему.

Обеспечить достаточное финансирование деятельности Госпогранслужбы.