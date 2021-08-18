К поиску привлекли отделение воздушной разведки. А также – инспектора с розыскной собакой.

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Военнослужащие отдела "Лужанка" получили информацию, что границу незаконно пересекли. Нелегалы, увидев правоохранителей, пытались спрятаться в поле подсолнухов.

Но пограничники применили беспилотники. Поэтому нашли и задержали иностранцев. Они имели при себе паспорта граждан Турции.

Нелегалы пытались спрятаться в поле подсолнухов / Фото пресс-службы МВД

Отметим, что военнослужащие примерно в 23:00 увидели такси, которое остановилось на окраине села Астей. Из него вышли неизвестные лица, которые направились в сторону границы.

Как проходила операция: смотрите видео МВД

Иностранцы приехали в Украину законным способом в начале августа. Сейчас правоохранители устанавливают детали их незаконного путешествия, а также лиц, которые могут быть причастными к нему.

По информации пресс-службы Мукачевского пограничного отряда, на мужчин составили административные протоколы. Меру ответственности определит суд, к которому и направили дело.

Отметим! За годы независимости пограничники отказали в пропуске более 792 тысячам лицам.

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